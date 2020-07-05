На перепутье: как смерть отца может отразиться на карьере Хабиба Нурмагомедова

На минувшей неделе Хабиб Нурмагомедов потерял не только отца, но и тренера, сыгравшего важнейшую роль в становлении его карьеры в смешанных единоборствах. Поэтому кончина Абдулманапа окажет непосредственное влияние не только на дальнейшую жизнь чемпиона UFC, но и на его перспективы в спорте. RT рассуждает, сможет ли Нурмагомедов справиться с болью потери и продолжить успешно выступать в MMA.

Смерть Абдулманапа Нурмагомедова стала настоящим ударом для ММА-сообщества. За свою многолетнюю тренерскую карьеру он воспитал множество чемпионов России по спортивному самбо и вольной борьбе, а также несколько звёзд смешанных единоборств. Безусловно, главным из его учеников стал сын Хабиб, первым из россиян завоевавший титул абсолютного чемпиона UFC. Поэтому неудивительно, что уход специалиста из жизни стал шоком не только для отечественных спортсменов, но и для коллег со всего света, уважавших и чтивших его.

Сейчас один из главных вопросов заключается в том, как трагедия в семье скажется на карьере самого Хабиба Нурмагомедова. Уже осенью 2020 года ему предстояло провести поединок с Джастином Гэтжи, успех в котором мог не только позволить ему сравняться с рекордсменами лёгкого дивизиона по числу успешных защит, но и одержать 29-ю победу подряд. На данный момент об отмене или переносе боя не сообщалось, но для этого есть все основания. В нынешних обстоятельствах чемпиону может потребоваться время, чтобы прийти в себя, и на этот раз ни у кого не будет права упрекнуть его в этом.

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Безусловно, сразу вспоминается негативная реакция со стороны фанатов, вызванная отказом Нурмагомедова от выступления на турнире UFC 249. Тогда россиянин был вынужден сняться с дуэли с Тони Фергюсоном из-за пандемии коронавируса и остался на родине, чем вызвал бурю негодования со стороны общественности. Многие поспешили назвать Хабиба трусом и обвинить его в попытке избежать сражения с Эль Кукуем.

Но если уже тогда нападки на Хабиба можно было назвать как минимум необоснованными, то сейчас о негативной реакции в его адрес не может быть и речи. Да, кто-то может сказать, что до битвы с Гэтжи остаётся как минимум два месяца и за это время вполне возможно оправиться от морального потрясения. Но в случае с Нурмагомедовым смерть отца является не только потерей одного из самых близких людей на свете. Абдулманап был для него вдохновителем, ментором и тренером, поэтому его кончина может кардинально сказаться на абсолютно всех аспектах жизни чемпиона UFC в лёгком весе.

За последние годы поклонники ММА успели узнать, насколько близки были Хабиб и Абдулманап. Российский боец говорил о тесной связи с ним практически в каждом интервью, регулярно подчёркивая, какое огромное влияние оказывает на него отец и насколько важную роль играет его мнение. Подтверждали это и в их окружении. Недаром менеджер Али Абдель-Азиз называл «боссом» Нурмагомедова-старшего и говорил, что в команде атлета все главные решения принимает именно он. В частности, именно так он заявил, отвечая на вопрос о возможном реванше с Конором Макгрегором.

Что касается самого Хабиба, то один из самых ярких комментариев об отношениях с Абдулманапом он дал в преддверии шоу UFC 242. Турнир в Абу-Даби стал первым под эгидой промоушена, на котором отец имел возможность находиться в углу сына. Ведь из-за проблем с визой он был лишён возможности сопровождать его в ходе мероприятий на территории США. Неудивительно, что это событие вызвало шквал повторяющихся вопросов со стороны СМИ, на один из которых спортсмен отреагировал довольно эмоционально.

«Мой отец? (Смеётся.) Конечно, он здесь, брат, я только что говорил об этом. Для меня он не только тренер, но и мой папа. Думаю, вы не понимаете, насколько я люблю его. Давайте поговорим об этом... Он очень силён. Мы с ним боремся каждый день. Вам тоже стоит попробовать. Ему это нравится», — говорил Нурмагомедов в сентябре 2019-го.

Неудивительно, что битва с Дастином Порье в ОАЭ получилось для Хабиба крайне эмоциональной и одной из самых напряжённых за последнее время. Как признавался сам Нурмагомедов-младший, он очень волновался из-за присутствия огромного числа родственников на трибунах, а также целого ряда партнёров по команде в карде. Но появление в углу отца, несомненно, стало для него самым важным событием.

«Как уже сказал, когда иду к клетке с отцом, есть ощущение, что я захожу туда со львом. Моя команда даёт мне столько энергии и сил... Рад, что смог показать такое выступление на глазах отца», — говорил Нурмагомедов.

При этом наиболее наглядно важность отца для Нурмагомедова показывают не моменты его триумфа, которых было более чем достаточно за последние годы, а те эпизоды, где он терпел неудачи или принимал неверные решения. Безусловно, в этом плане вспоминается его прыжок из клетки после поединка с Макгрегором на UFC 229. Ещё до боя ирландец неоднократно пытался вывести Хабиба из себя, используя всевозможные приёмы треш-тока. В частности, он неоднократно грубо высказывался в отношении Абдулманапа, надеясь, что это уж точно скажется на эмоциональном состоянии соперника.

Есть все основания полагать, что подобный безрассудный поступок произошёл исключительно потому, что в углу Хабиба не оказалось его главного наставника. На глазах Абдулманапа он вряд ли совершил бы подобное и поставил под угрозу не только своё реноме, но и почётное звание. UFC всегда достаточно жёстко реагировал на проявление неспортивного поведения и вполне мог лишить россиянина звания. Достаточно вспомнить случай с отстранением Пола Дэйли, ударившего Джоша Косчека после окончания схватки (трофей в итоге остался у владельца, которому удалось отделаться девятимесячным отстранением и штрафом).

Нельзя не вспомнить и ещё один неудачный эпизод, напрямую связанный с отсутствием рядом с Хабибом отца. Речь идёт о третьей неудачной попытке организовать его встречу с Фергюсоном на UFC 209. За сутки до шоу россиянин был госпитализирован из-за проблем со здоровьем. Как стало известно впоследствии, причиной этого стала неудачная сгонка веса.

«Прежде всего хочу сказать, что это очень сложный и тонкий процесс. Ведь помимо того, что нужно сбросить необходимый вес, надо ещё и оставаться в должных кондициях. За сгонкой веса Хабиба всегда слежу я. Но, как вы знаете, я не смог быть с ним в США — мне не дают визу в эту страну. Так что за сгонкой веса следила команда сына. Отмечу, что я не обвиняю их ни в чём. Они не раз здорово выполняли эту задачу», — сказал Нурмагомедов-старший «Известиям» в 2017 году.

«В том, что сложилась такая ситуация, виноват только один человек. И этот человек — Хабиб. Если бы рядом с ним был я, то признал бы, что это моё упущение», — добавил он.

На данный момент именно эти два инцидента остаются самыми тёмными пятнами в яркой карьере Нурмагомедова, и так получилось, что оба они произошли в отсутствие Абдулманапа. И если раньше он находился в постоянном контакте со спортсменом, руководил его подготовкой в Дагестане и в целом помогал ему развиваться в спорте, то теперь Хабибу придётся полагаться на самого себя и тех близких людей, которые остались рядом с ним. И пока не может быть никакой уверенности, что они окажутся настолько же мудрыми, как его отец.

Можно смело говорить, что ближайший год станет определяющим для Нурмагомедова и покажет, как он преодолеет один из самых тяжёлых периодов в своей жизни. Так, он может использовать смерть отца как сильнейшую мотивацию, начать заниматься ещё усерднее и продолжить побеждать в его память. В противном случае есть риск принять ряд неверных решений и погубить всё то наследие, которое на протяжении последних 12 лет они создавали совместно с Абдулманапом.

В этом контексте сразу вспоминается история Майка Тайсона. В отличие от Нурмагомедова, ему не повезло иметь такого отца, как Абдулманап, но в жизни боксёра это место занял Кас Д’Амато. Он не только усыновил молодого парня, но и стал его тренером, воспитав самого молодого чемпиона мира в истории. Неудивительно, что именно под руководством специалиста Железный Майк не только добился огромных успехов в спорте, но и смог привести в порядок личную жизнь, прекратив заниматься разбоем и грабежами.

Именно со смертью Д’Амато постепенно пошла на спад и карьера Тайсона. Тренер ушёл из жизни в 1985-м, но спортсмен по инерции продолжал двигаться вперёд ещё несколько лет. Со временем отсутствие ментора стало ощущаться всё более сильно, и заметнее всего это проявлялось в поведении атлета вне ринга. Он неоднократно нарушал закон, а в 1991 году был обвинён в изнасиловании. Майк три года провёл в тюрьме, а по возвращении уже никогда не был прежним.

Безусловно, такая судьба точно не ждёт Хабиба, ведь по характеру и воспитанию он и близко не напоминает Майка. Но не стоит отрицать тот факт, что потеря учителя и отца способна оказать губительное воздействие на его дальнейшие выступления в ММА. Нынешняя ситуация покажет, насколько важное влияние оказывал на него Абдулманап и сможет ли глава зала American Kickboxing Academy Хавьер Мендес управляться с ним в одиночку. Да, американец помог состояться множеству звёзд смешанных единоборств и чемпионов UFC, включая Дэниела Кормье, Кейна Веласкеса и Люка Рокхолда, но привести в чувство человека после такого потрясения — задача несколько иного уровня.

Не исключено, что фанаты Нурмагомедова рискуют больше не увидеть своего кумира в прежнем виде, а может, и вовсе потеряют возможность следить за ним в октагоне. Трагедия способна серьёзно подкосить Хабиба и даже заставить его задуматься об уходе из спорта. Ранее они вместе с отцом неоднократно говорили, что следующие два-три боя станут последними, но планы легко могут измениться. ММА — не тот спорт, которым нужно заниматься, не имея достаточной мотивации. И если Орёл не сможет найти желания продолжать, деньги вряд ли смогут переубедить его.

Тем не менее вполне вероятным видится вариант, при котором кончина Абдулманапа сподвигнет Хабиба если не продолжить выступать до 40 лет, то как минимум провести ещё пару дуэлей в клетке. Таким образом он сможет не только доказать всем и каждому, что является выдающимся спортсменом, но и почтить память своего отца. Можно быть уверенным, что тот был бы очень рад, если бы его сын установил рекорд по числу защит в лёгком дивизионе и посвятил бы ему это достижение.

Безусловно, поначалу Хабибу будет очень непросто преодолеть сложившиеся трудности, но впоследствии он сумеет найти в себе силы продолжать. Пройти такой длинный путь невозможно, если сам человек не обладает достаточными желанием и внутренними резервами, поэтому сомневаться в настрое россиянина нет никаких оснований. Кроме того, ранее и он сам, и Абдулманап неоднократно признавались, что их целью является рекорд 30:0.

Ещё в сентябре 2019-го Нурмагомедов-старший говорил, что был бы не прочь увидеть юбилейный бой своего сына в Москве. По его словам, это стало бы отличным финальным аккордом для первого абсолютного чемпиона UFC из России. И на данный момент нет ничего, что могло бы помешать сыну осуществить мечту отца. Победа в реванше с Конором Макгрегором или триумф в дуэли с Тони Фергюсоном на 81-тысячном стадионе «Лужники» — идеальное завершение карьеры и великолепный подарок для главного мужчины в жизни. Даже если он этого не увидит.