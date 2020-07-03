Глава UFC отреагировал на смерть Абдулманапа Нурмагомедова
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт выразил соболезнования в связи со смертью Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера российского чемпиона организации в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
- © РИА Новости
«Покойтесь с миром, мистер Нурмагомедов», — написал Уайт в своём Twitter.
57-летний Нурмагомедов ушёл из жизни 3 июля в результате осложнений, вызванных коронавирусом.
Ранее Макгрегор выразил соболезнования в связи с кончиной Абдулманапа Нурмагомедова.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube