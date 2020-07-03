Глава UFC отреагировал на смерть Абдулманапа Нурмагомедова

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт выразил соболезнования в связи со смертью Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера российского чемпиона организации в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

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«Покойтесь с миром, мистер Нурмагомедов», — написал Уайт в своём Twitter. 57-летний Нурмагомедов ушёл из жизни 3 июля в результате осложнений, вызванных коронавирусом. Ранее Макгрегор выразил соболезнования в связи с кончиной Абдулманапа Нурмагомедова.