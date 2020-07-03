Макгрегор выразил соболезнования в связи с кончиной Абдулманапа Нурмагомедова

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор выразил свои соболезнования в связи со смертью Абдулманапа Нурмагомедова — отца и тренера бывшего своего соперника Хабиба Нурмагомедова.

«Потеря отца, тренера и преданного поклонника спорта. Мои соболезнования и покойся с миром, Абдулманап Нурмагомедов», — написал Макгрегор в Twitter.

Отец чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова ушёл из жизни 3 июля в возрасте 57 лет в одной из московских больниц, где находился в тяжёлом состоянии после того, как выявленная у него коронавирусная инфекция повлекла за собой ряд осложнений.

Ранее в «Ахмате» выразили соболезнования семье Абдулманапа Нурмагомедова.