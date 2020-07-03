В «Ахмате» выразили соболезнования семье Абдулманапа Нурмагомедова

В грозненском «Ахмате» прокомментировали смерть 57-летнего Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

«Ушёл в праведный мир великий тренер, замечательный человек Абдулманап Нурмагомедов. Воистину мы принадлежим Аллаху и воистину мы к нему вернёмся! Мы приносим искренние соболезнования всем родным и близким Абдулманапа Магомедовича. Пускай Аллах помилует его и введёт в райские сады!» — гласит сообщение пресс-службы «Ахмата».

Известный тренер скончался 3 июля в результате осложнений, вызванных коронавирусом.

Ранее экс-чемпион UFC Холлоуэй рассказал о своём отношении к Абдулманапу Нурмагомедову.