«Источник вдохновения для многих бойцов»: как в мире отреагировали на уход из жизни Абдулманапа Нурмагомедова

Скончавшийся Абдулманап Нурмагомедов был не только отцом и тренером Хабиба Нурмагомедова, но и преданным поклонником смешанных единоборств, заявил ирландец Конор Макгрегор. Его тренер Джон Кавана выразил сожаление в связи с ранним уходом специалиста и добавил, что он был источником вдохновения для многих спортсменов. Американец Джастин Гэтжи отметил, что тренер гордился достижениями своего сына, а бывший боец ММА Джефф Монсон выразил уверенность в том, что чемпион UFC в лёгком весе продолжит выходить в октагон в память об отце.

Абдулманап Нурмагомедов был одним из самых авторитетных специалистов в области смешанных единоборств не только в России, но и на международном уровне. Его смерть на 58-м году жизни от осложнений COVID-19 сплотила всех представителей MMA. Они на время забыли о своей вражде и выразили соболезнования семье тренера, а также поддержали его сына — чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

Одними из первых на случившееся откликнулись в лагере самого принципиального соперника Нурмагомедова-младшего — Конора Макгрегора. Сначала слова поддержки написал спарринг-партнёр ирландца, боец Bellator Диллон Дэнис. Именно он был одним из зачинщиков потасовки, произошедшей на турнире UFC 229 после победы россиянина.

Затем тренер Макгрегора Джон Кавана признался, что ему было тяжело узнать о смерти Нурмагомедова-старшего.

«Гений боевых искусств и абсолютный источник вдохновения для многих действующих и будущих бойцов. К сожалению, он только взошёл на пик своей тренерской карьеры, такая потеря и трагедия. Покойтесь с миром и наилучшие пожелания его семье в эти трудные времена», — написал Кавана в Twitter.

Вскоре после этого появилась и реакция самого экс-чемпиона UFC в полулёгкой и лёгкой весовых категориях.

«Потеря отца, тренера и преданного поклонника спорта. Мои соболезнования и покойся с миром, Абдулманап Нурмагомедов», — написал Макгрегор.

В стороне от произошедшего не остался и будущий соперник Нурмагомедова Джастин Гэтжи. Предполагается, что их поединок должен состояться 19 сентября в рамках турнира UFC 253 в Абу-Даби.

«Эти новости о легенде Абдулманапе Нурмагомедове разбивают мне сердце. Мне очень жаль. Хабиб, твой отец ушёл с сердцем, наполненным гордостью, зная, что ты продолжишь нести его наследие», — обратился к оппоненту Гэтжи.

Также по теме «Изменил историю спорта»: в России скорбят из-за смерти Абдулманапа Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов оказал колоссальное влияние на развитие всего российского спорта. Об этом заявил известный промоутер Камил...

Учитывая обстоятельства, некоторые уже выразили сомнение, что их поединок не будет перенесён. По мнению ряда экспертов, россиянину будет непросто настроиться на встречу с психологической точки зрения после столь болезненной утраты.

В то же время известный боец ММА Джефф Монсон предположил, что Хабиб в любом случае не уйдёт из спорта и продолжит выступать ради памяти отца.

«Семья — самая важная связь, которая есть у нас в жизни. И это всегда было особенно правдиво и заметно на примере отношений между Нурмагомедовым и его отцом. Я уверен, что он продолжит бороться. Потому что это то, чего бы хотел Абдулманап. Ему пригодится сила его отца, потому что теперь ему придётся бороться с разбитым сердцем. Все наши молитвы сейчас с Хабибом и его семьёй», — приводит слова Монсона Sport24.

Соболезнования Нурмагомедову и его семье выразили и другие представители мира смешанных единоборств.

«Только что услышали новости об отце Хабиба. Моя команда опустошена. Мы восхищаемся и уважаем их обоих. Да пребудет с тобой мир, брат мой», — прокомментировал смерть специалиста бывший чемпион UFC в полулёгком весе Макс Холлоуэй.

В свою очередь, американец Энтони Джонсон признался, что хорошо понимает, что сейчас испытывает его коллега.

«У Хабиба и его отца была такая же связь, как у меня с дедом, который меня усыновил. Поэтому я понимаю, через что тебе приходится проходить, брат. Держись, мы с тобой», — написал Джонсон в Instagram.

Ирландский боец Bellator Питер Куилли вспомнил показательную историю, связанную с Нурмагомедовым-старшим. Он попал в неприятную ситуацию во время выступления на одном из турниров российского промоушена Fight Night Global. Тогда на помощь ему пришёл специалист, сумевший всё уладить благодаря своему авторитету.

«Покойся с миром, Абдулманап Нурмагомедов. После моей победы в последнем поединке в России толпа начала бросаться на клетку. Ситуация становилась по-настоящему пугающей, моя безопасность была под угрозой. Абдулманап вошёл в октагон и очень быстро со всем разобрался», — вспомнил Куилли.

Менеджер Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз посвятил уходу из жизни прославленного специалиста пост, который сопроводил цитатой из Корана.

Слова поддержки через социальные сети также передали знаменитый нидерландский тяжеловес Алистар Оверим, поляк Ян Блахович, британец Марк Годдард, американка Трэйси Кортес, а также известный в прошлом боец и тренер Ренцо Грейси.

«Мой дорогой брат... Соболезную потере твоей семьи. Твоего отца будет не хватать. Прекрасная душа. Теперь у бога есть великий тренер», — написал Грейси.