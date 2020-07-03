Похороны Абдулманапа Нурмагомедова пройдут в узком кругу
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«Приехал глава района, братья Нурмагомедова. Они сказали, что массовых похорон не будет. У них многие в семье переболели коронавирусом, потому они решили, что не будут делать массовых похорон. Человек десять, лишь самые близкие родственники. Если не будет задержек, то похороны будут сегодня после 10 часов вечера, а если нет — тогда завтра утром», — цитирует Хазиева ТАСС.
Абдулманап Нурмагомедов скончался 3 июля в результате осложнений, вызванных коронавирусом.
Ранее Гэтжи выразил соболезнования в связи с кончиной Абдулманапа Нурмагомедова.