Похороны Абдулманапа Нурмагомедова пройдут в узком кругу

Глава села Кироваул Ильяс Хазиев заявил, что в похоронах известного тренера Абдулманапа Нурмагомедова примут участие около десяти человек.

«Приехал глава района, братья Нурмагомедова. Они сказали, что массовых похорон не будет. У них многие в семье переболели коронавирусом, потому они решили, что не будут делать массовых похорон. Человек десять, лишь самые близкие родственники. Если не будет задержек, то похороны будут сегодня после 10 часов вечера, а если нет — тогда завтра утром», — цитирует Хазиева ТАСС.

Абдулманап Нурмагомедов скончался 3 июля в результате осложнений, вызванных коронавирусом.

Ранее Гэтжи выразил соболезнования в связи с кончиной Абдулманапа Нурмагомедова.