Гэтжи — о смерти Абдулманапа Нурмагомедова: Хабиб, мне очень жаль

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Временный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Джастин Гэтжи отреагировал на новость о смерти Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера обладателя регулярного титула в дивизионе россиянина Хабиба Нурмагомедова.
Гэтжи — о смерти Абдулманапа Нурмагомедова: Хабиб, мне очень жаль
  • @abdulmanap.nurmagomedov
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«Душераздирающе узнать новости о легендарном Абдулманапе Нурмагомедове. Хабиб, мне очень жаль. Твой отец ушёл с сердцем, преисполненным гордостью, зная, что ты будешь нести его наследие», — гласит пост американца в Twitter.

3 июля 2020 года Абдулманап Нурмагомедов скончался в Москве из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

Поединок между Гэтжи и Хабибом Нурмагомедовым должен состояться в сентябре 2020 года.

Ранее конфликтовавший с Нурмагомедовым член команды Макгрегора отреагировал на смерть отца Хабиба.

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