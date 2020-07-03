Гэтжи — о смерти Абдулманапа Нурмагомедова: Хабиб, мне очень жаль
- @abdulmanap.nurmagomedov
«Душераздирающе узнать новости о легендарном Абдулманапе Нурмагомедове. Хабиб, мне очень жаль. Твой отец ушёл с сердцем, преисполненным гордостью, зная, что ты будешь нести его наследие», — гласит пост американца в Twitter.
3 июля 2020 года Абдулманап Нурмагомедов скончался в Москве из-за осложнений, вызванных коронавирусом.
Поединок между Гэтжи и Хабибом Нурмагомедовым должен состояться в сентябре 2020 года.
Ранее конфликтовавший с Нурмагомедовым член команды Макгрегора отреагировал на смерть отца Хабиба.