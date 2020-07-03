Конфликтовавший с Нурмагомедовым член команды Макгрегора отреагировал на смерть отца Хабиба
- @abdulmanap.nurmagomedov
«Покойся с миром, Абдулманап Нурмагомедов», — написал боец на своей странице в Twitter.
Во время боя Нурмагомедова с Макгрегором, который прошёл в октябре 2018 года, Дэннис всячески оскорблял россиянина. После завершения поединка Хабиб выпрыгнул из клетки и набросился на обидчика. Это привело к массовой драке в зале, длительной дисквалификации Нурмагомедова и большому штрафу.
Ранее брат Нурмагомедова и Уланбеков отменили вылет на «Бойцовский остров UFC» из-за смерти отца Хабиба.