Конфликтовавший с Нурмагомедовым член команды Макгрегора отреагировал на смерть отца Хабиба

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Боец Bellator Диллон Дэнис, входящий в команду экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конора Макгрегора, отреагировал на смерть российского тренера Абдулманапа Нурмагомедова.
Конфликтовавший с Нурмагомедовым член команды Макгрегора отреагировал на смерть отца Хабиба
  • @abdulmanap.nurmagomedov
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«Покойся с миром, Абдулманап Нурмагомедов», — написал боец на своей странице в Twitter.

Во время боя Нурмагомедова с Макгрегором, который прошёл в октябре 2018 года, Дэннис всячески оскорблял россиянина. После завершения поединка Хабиб выпрыгнул из клетки и набросился на обидчика. Это привело к массовой драке в зале, длительной дисквалификации Нурмагомедова и большому штрафу. 

Ранее брат Нурмагомедова и Уланбеков отменили вылет на «Бойцовский остров UFC» из-за смерти отца Хабиба.

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