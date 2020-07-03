Брат Нурмагомедова и Уланбеков отменили вылет на «Бойцовский остров UFC» из-за смерти отца Хабиба

Российские бойцы смешанных единоборств Умар Нурмагомедов и Тагир Уланбеков отменили вылет на «Бойцовский остров» Абсолютного бойцовского чемпионата из-за смерти Абдулманапа Нурмагомедова.

Об этом сообщает ТАСС. Вылет спортсменов должен был состояться 4 июля.

На «Бойцовском острове» у Уланбекова запланирован поединок на 18 июля против украинца Александра Доскальчука, а у Нурмагомедова — на 25 июля против британца Натаниэля Вуда.

Абдулманап Нурмагомедов скончался на 58-м году жизни из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

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