Брат Нурмагомедова и Уланбеков отменили вылет на «Бойцовский остров UFC» из-за смерти отца Хабиба
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС. Вылет спортсменов должен был состояться 4 июля.
На «Бойцовском острове» у Уланбекова запланирован поединок на 18 июля против украинца Александра Доскальчука, а у Нурмагомедова — на 25 июля против британца Натаниэля Вуда.
Абдулманап Нурмагомедов скончался на 58-м году жизни из-за осложнений, вызванных коронавирусом.
Ранее Сайтиев заявил, что от нас ушёл великий тренер и замечательный педагог.