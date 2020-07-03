Сайтиев: от нас ушёл великий тренер и замечательный педагог

Трёхкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе, а ныне депутат Госдумы Бувайсар Сайтиев прокомментировал новость о смерти Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

«Сегодня, в священный день для мусульман — пятницу, от нас ушёл великий тренер, педагог и замечательный человек Абдулманап Нурмагомедов. Пускай Всевышний Аллах простит твои грехи и сделает тебя обитателем Рая», — написал Сайтиев на своей странице в Instagram.

57-летний Нурмагомедов скончался 3 июля в результате осложнений, вызванных коронавирусом.

Ранее Тарасова призвала Хабиба Нурмагомедова не делать поспешных решений из-за смерти отца.