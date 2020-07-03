Тарасова призвала Хабиба Нурмагомедова не принимать поспешных решений из-за смерти отца

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на смерть Абдулманапа Нурмагомедова, отца и наставника чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
Тарасова призвала Хабиба Нурмагомедова не принимать поспешных решений из-за смерти отца
  • @abdulmanap.nurmagomedov
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«Хочу выразить соболезнования всей семье, близким и родным Абдулманапа Нурмагомедова. Мне очень жаль. Желаю его семье со стойкостью перенести эту утрату. Он был великим тренером, большим человеком, воспитал многих чемпионов и сделал много открытий для спорта высших достижений. Хабибу всё время будет тяжело, смерть отца не забывается. Но ему нужно держаться, как тренер учил его поступать в тяжёлых ситуациях. Он подарил ему много любви. Самое главное, я прошу Хабиба не принимать поспешных решений и стойко воспринимать все невзгоды», — сказала Тарасова «Спорт-Экспрессу».

Абдулманап Нурмагомедов ушёл из жизни 3 июля из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

Ранее Лебедев заявил, что Абдулманап Нурмагомедов был для Хабиба больше чем отец.

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