Лебедев: Абдулманап Нурмагомедов для Хабиба — больше чем отец

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Бывший чемпион мира по боксу Денис Лебедев предположил, что смерть Абдулманапа Нурмагомедова может серьёзно сказаться на карьере его сына, чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова.
Лебедев: Абдулманап Нурмагомедов для Хабиба — больше чем отец
  • @abdulmanap.nurmagomedov
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«Абдулманап был строг, но справедлив. Очень соболезную. Когда у меня умерла мама, это сильно помешало продолжить карьеру. В моих глазах потух огонь. Надеюсь, что у Хабиба так не будет. В любом случае выбор за ним. Но родители — это на всю жизнь. Их не выбирают. А Абдулманап посвятил всю свою жизнь боям и был тренером сына. Он больше чем отец. Мы знаем, как на Кавказе дети относятся к старшим. Так должно быть и по всей России», — цитирует Лебедева «Спорт-Экспресс».

Абдулманап Нурмагомедов скончался на 58-м году жизни из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

Ранее Путин позвонил Хабибу Нурмагомедову и выразил соболезнования по поводу смерти отца.

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