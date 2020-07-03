Лебедев: Абдулманап Нурмагомедов для Хабиба — больше чем отец

Бывший чемпион мира по боксу Денис Лебедев предположил, что смерть Абдулманапа Нурмагомедова может серьёзно сказаться на карьере его сына, чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова.

«Абдулманап был строг, но справедлив. Очень соболезную. Когда у меня умерла мама, это сильно помешало продолжить карьеру. В моих глазах потух огонь. Надеюсь, что у Хабиба так не будет. В любом случае выбор за ним. Но родители — это на всю жизнь. Их не выбирают. А Абдулманап посвятил всю свою жизнь боям и был тренером сына. Он больше чем отец. Мы знаем, как на Кавказе дети относятся к старшим. Так должно быть и по всей России», — цитирует Лебедева «Спорт-Экспресс».

Абдулманап Нурмагомедов скончался на 58-м году жизни из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

Ранее Путин позвонил Хабибу Нурмагомедову и выразил соболезнования по поводу смерти отца.