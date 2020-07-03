Лебедев: Абдулманап Нурмагомедов для Хабиба — больше чем отец
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«Абдулманап был строг, но справедлив. Очень соболезную. Когда у меня умерла мама, это сильно помешало продолжить карьеру. В моих глазах потух огонь. Надеюсь, что у Хабиба так не будет. В любом случае выбор за ним. Но родители — это на всю жизнь. Их не выбирают. А Абдулманап посвятил всю свою жизнь боям и был тренером сына. Он больше чем отец. Мы знаем, как на Кавказе дети относятся к старшим. Так должно быть и по всей России», — цитирует Лебедева «Спорт-Экспресс».
Абдулманап Нурмагомедов скончался на 58-м году жизни из-за осложнений, вызванных коронавирусом.
Ранее Путин позвонил Хабибу Нурмагомедову и выразил соболезнования по поводу смерти отца.