Путин позвонил Хабибу Нурмагомедову и выразил соболезнования по поводу смерти отца
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Об этом сообщает Sport24, ссылаясь на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова. По его словам, Путин лично позвонил Хабибу Нурмагомедову и выразил ему свои соболезнования.
Абдулманап Нурмагомедов ушёл из жизни 3 июля в Москве. Причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусом.
Ранее Харитонов выразил мнение, что Хабибу Нурмагомедову стоит перенести свой бой из-за смерти отца.