Путин позвонил Хабибу Нурмагомедову и выразил соболезнования по поводу смерти отца

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Президент России Владимир Путин выразил чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову соболезнования в связи со смертью его отца Абдулманапа.
Путин позвонил Хабибу Нурмагомедову и выразил соболезнования по поводу смерти отца
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Об этом сообщает Sport24, ссылаясь на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова. По его словам, Путин лично позвонил Хабибу Нурмагомедову и выразил ему свои соболезнования.

Абдулманап Нурмагомедов ушёл из жизни 3 июля в Москве. Причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусом.

Ранее Харитонов выразил мнение, что Хабибу Нурмагомедову стоит перенести свой бой из-за смерти отца.

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