Харитонов считает, что Хабибу Нурмагомедову стоит перенести свой бой из-за смерти отца

Короткая ссылка
Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов прокомментировал новость о смерти Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова.
Харитонов считает, что Хабибу Нурмагомедову стоит перенести свой бой из-за смерти отца
  • @abdulmanap.nurmagomedov
  • Instagram

«Я в шоке. Это большой урон для российского ММА и ребят, которые у него тренировались. Абдулманап — великий тренер, об этом говорит количество чемпионов, которых он воспитал. Мы были не очень близки, но общались в Дубае в прошлом году. В идеале Хабибу бы перенести бой, который у него запланирован на сентябрь, на какой-то более поздний срок, поскольку готовиться в таких условиях будет очень тяжело», — цитирует Харитонова «Спорт-Экспресс».

57-летний Абдулманап Нурмагомедов скончался в Москве 3 июля. Причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусом.

Ранее тренер Макгрегора выразил соболезнования в связи с кончиной Абдулманапа Нурмагомедова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить