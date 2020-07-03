Харитонов считает, что Хабибу Нурмагомедову стоит перенести свой бой из-за смерти отца

Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов прокомментировал новость о смерти Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова.

«Я в шоке. Это большой урон для российского ММА и ребят, которые у него тренировались. Абдулманап — великий тренер, об этом говорит количество чемпионов, которых он воспитал. Мы были не очень близки, но общались в Дубае в прошлом году. В идеале Хабибу бы перенести бой, который у него запланирован на сентябрь, на какой-то более поздний срок, поскольку готовиться в таких условиях будет очень тяжело», — цитирует Харитонова «Спорт-Экспресс».

57-летний Абдулманап Нурмагомедов скончался в Москве 3 июля. Причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусом.

Ранее тренер Макгрегора выразил соболезнования в связи с кончиной Абдулманапа Нурмагомедова.