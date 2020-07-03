Тренер Макгрегора выразил соболезнования в связи с кончиной Абдулманапа Нурмагомедова

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Тренер Джон Кавана, который работал с бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конором Макгрегором, выразил свои соболезнования в связи со смертью российского специалиста Абдулманапа Нурмагомедова.
Тренер Макгрегора выразил соболезнования в связи с кончиной Абдулманапа Нурмагомедова
  • @abdulmanap.nurmagomedov
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«Очень грустно слышать такие новости. Гений спортивных единоборств и источник вдохновения для множества бойцов. К сожалению, мы потеряли такого специалиста, находившегося в самом расцвете сил. Покойся с миром. Я выражаю слова поддержки и наилучшие пожелания его семье в этот трудный период», — написал Кавана в своём Twitter.

Абдулманап Нурмагомедов — отец российского чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. 57-летний специалист ушёл из жизни 3 июля в результате осложнений, вызванных коронавирусом.

Ранее Матыцин выразил соболезнования в связи со смертью Абдулманапа Нурмагомедова.

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