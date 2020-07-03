Тренер Макгрегора выразил соболезнования в связи с кончиной Абдулманапа Нурмагомедова
- @abdulmanap.nurmagomedov
«Очень грустно слышать такие новости. Гений спортивных единоборств и источник вдохновения для множества бойцов. К сожалению, мы потеряли такого специалиста, находившегося в самом расцвете сил. Покойся с миром. Я выражаю слова поддержки и наилучшие пожелания его семье в этот трудный период», — написал Кавана в своём Twitter.
Абдулманап Нурмагомедов — отец российского чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. 57-летний специалист ушёл из жизни 3 июля в результате осложнений, вызванных коронавирусом.
Ранее Матыцин выразил соболезнования в связи со смертью Абдулманапа Нурмагомедова.