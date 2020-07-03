Матыцин выразил соболезнования в связи со смертью Абдулманапа Нурмагомедова

Министр спорта России Олег Матыцин выразил свои соболезнования в связи с кончиной Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова.

«От имени Министерства спорта России и себя лично выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким Абдулманапа Магомедовича Нурмагомедова. Ушёл выдающийся тренер, мудрый наставник, воспитавший многих чемпионов по боевому самбо и борьбе. Всю свою жизнь он посвятил подготовке спортсменов высокого класса и популяризации занятий спортивными единоборствами. Благодаря ему огромных успехов в смешанных боевых искусствах добился его сын Хабиб. Я хочу пожелать семье Абдулманапа Магомедовича мужества и стойкости, чтобы перенести эту тяжёлую утрату», — цитирует Матыцина пресс-служба Минспорта.

Абдулманап Нурмагомедов ушёл из жизни в возрасте 57 лет. Причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусом.

Ранее глава Дагестана заявил, что Абдулманап Нурмагомедов был щедрым и талантливым человеком.