Глава Дагестана заявил, что Абдулманап Нурмагомедов был щедрым и талантливым человеком

Глава Дагестана Владимир Васильев выразил соболезнования родным и близким Абдулманапа Нурмагомедова, который скончался после тяжёлой болезни на 58-м году.

«Абдулманапа знали многие, он был моим советником и очень добрым, щедрым, талантливым человеком. Его будет нам очень не хватать», — говорится в официальном заявлении, размещённом на сайте главы Дагестана.

Васильев также отметил, что у него с Нурмагомедовым было много общих планов, которые дагестанские власти собираются реализовать в память об ушедшем.

Ранее боец ММА Виталий Минаков заявил, что Абдулманап Нурмагомедов был очень крепким человеком.