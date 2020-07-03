Глава Дагестана заявил, что Абдулманап Нурмагомедов был щедрым и талантливым человеком
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«Абдулманапа знали многие, он был моим советником и очень добрым, щедрым, талантливым человеком. Его будет нам очень не хватать», — говорится в официальном заявлении, размещённом на сайте главы Дагестана.
Васильев также отметил, что у него с Нурмагомедовым было много общих планов, которые дагестанские власти собираются реализовать в память об ушедшем.
Ранее боец ММА Виталий Минаков заявил, что Абдулманап Нурмагомедов был очень крепким человеком.