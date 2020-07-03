Минаков заявил, что Абдулманап Нурмагомедов был очень крепким человеком

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Известный самбист и боец ММА Виталий Минаков отреагировал на известие о кончине тренера Абдулманапа Нурмагомедова.
Минаков заявил, что Абдулманап Нурмагомедов был очень крепким человеком
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По его словам, смерть отца Хабиба Нурмагомедова стала большой неожиданностью для многих.

«Все, кто были знакомы с Абдулманапом, знали, что он был очень крепким человеком. До этой болезни он всегда был на ковре, сам участвовал в тренировках. Так что тут можно только выразить соболезнования семье Нурмагомедовых. Думаю, Хабибу сейчас очень тяжело», — приводит слова Минакова Sport24.

Ранее сообщалось, что в «Спартаке» назвали Абдулманапа Нурмагомедова преданным болельщиком команды.

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