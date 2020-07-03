Монсон: теперь Хабибу Нурмагомедову придётся бороться с разбитым сердцем

Бывший боец смешанных единоборств Джефф Монсон выразил уверенность, что смерть Абдулманапа Нурмагомедова не заставит его сына, чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, завершить профессиональную карьеру.

«Семья — самая важная связь, которая у нас есть в жизни. Это всегда было особенно правдиво и заметно на примере отношений между Хабибом и его отцом. Уверен, что Хабиб продолжит бороться. Это то, чего бы хотел его отец. Ему пригодится сила отца, потому что теперь ему придётся бороться с разбитым сердцем. Все наши молитвы сейчас с Хабибом и его семьёй», — цитирует Монсона Sport24.

Ожидается, что Хабиб Нурмагомедов проведёт следующий бой осенью. В сентябре он должен встретиться с Джастином Гэтжи.

Ранее сообщалось, что похороны Абдулманапа Нурмагомедова пройдут в узком кругу.