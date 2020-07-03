«Изменил историю спорта»: в России скорбят из-за смерти Абдулманапа Нурмагомедова

Абдулманап Нурмагомедов оказал колоссальное влияние на развитие всего российского спорта. Об этом заявил известный промоутер Камил Гаджиев, комментируя смерть специалиста. Боец Bellator Сергей Харитонов рассказал об особой связи между наставником и его сыном Хабибом Нурмагомедовым. Как сообщили в Кремле, свои соболезнования в разговоре с Хабибом выразил Владимир Путин.

Смерть отца и тренера Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа от последствий коронавируса стала трагедией для всего мира смешанных единоборств. Действующие спортсмены, специалисты, эксперты и функционеры выразили соболезнования семье и вспомнили основные вехи его карьеры.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что президент уже связался с Нурмагомедовым-младшим и передал ему свои соболезнования. Произошедшее прокомментировали и в Министерстве спорта РФ.

«Не стало выдающегося тренера, мудрого наставника, воспитавшего многих чемпионов по боевому самбо и борьбе. Всю свою жизнь Абдулманап Нурмагомедов посвятил подготовке спортсменов высокого класса и популяризации занятий единоборствами. Благодаря ему огромных успехов в смешанных боевых искусствах добился его сын Хабиб Нурмагомедов. Хочу пожелать семье Абдулманапа Магомедовича мужества и стойкости, чтобы перенести эту тяжёлую утрату», — прокомментировал произошедшее министр Олег Матыцин.

Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы РФ Николай Валуев также отметил значимость специалиста для российского и мирового спорта.

«Такие новости слышать всегда печально. У меня самого отец ушёл из жизни преждевременно, многое мог сделать. Хабибу и всей семье, родным Абдулманапа выражаю свои соболезнования. Величие людей определяется их делами, а он воспитал не только Хабиба. Благодаря его делам Россию знают во всём мире», — цитирует Валуева «Чемпионат».

Президент российской промоутерской компании Fight Night Global Камил Гаджиев назвал смерть Нурмагомедова огромной потерей.

«Это огромная потеря, по-другому и не скажешь. Несмотря на молодой возраст, он очень многое успел, является примером для очень многих людей. Примером веры в себя и своё дело. Это человек, который изменил ход истории в российском спорте и увековечил своё имя», — приводит слова Гаджиева ТАСС.

Бывший российский боец UFC Олег Тактаров вспомнил о своём визите в Дагестан, куда приезжал по приглашению семьи Нурмагомедовых.

«Смотрю на эти кадры и понимаю, что ушла частичка меня. Спи спокойно, мой друг. Ты реализовал себя и как тренер, и как учитель. Думаю, ученики продолжат твоё дело», — прокомментировал видео Тактаров.

Для многих новость о смерти тренера стала особенно неожиданной, учитывая тот факт, что в середине июня появилась информация об улучшении его состояния. Тогда Нурмагомедов-младший подтвердил, что его отец выведен из состояния искусственной комы и даже реагировал на слова членов семьи.

«Я в шоке! Нет слов! Грустно, когда уходят хорошие люди… Соболезнования семье и близким», — цитирует бывшего чемпиона мира Константина Цзю Sport24.

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Экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко признался, что понимает чувства Хабиба. Он пожелал коллеге сил и терпения.

«Ушёл один из самых великих тренеров в истории нашего спорта. Абдулманап мог воспитать ещё много чемпионов. Он делом доказывал, что его методика работает. Она известна на весь мир. Потеря просто огромная для дагестанского и мирового спорта», — цитирует Шлеменко «Чемпионат».

Сам чемпион UFC в лёгком весе пока не делал никаких заявлений в связи со смертью отца. В сентябре должен состояться его поединок с американцем Джастином Гэтжи. Боец Bellator Сергей Харитонов посоветовал ему перенести эту встречу.

«Но это мой совет, решение Хабиб принимает сам. Всё-таки потеря отца — это большое горе. Тем более Абдулманап был и отцом, и тренером, и самым близким человеком. Желаю Хабибу собраться с духом, пережить эту боль. Мы всегда рядом и тоже переживаем», — подчеркнул Харитонов.

Чемпион мира по боксу по версиям WBA и IBF Денис Лебедев также отметил значимость Абдулманапа в жизни сына.

«Когда-то у меня умерла мама, и это сильно помешало продолжить карьеру. В моих глазах потух огонёк. Надеюсь, у Хабиба так не будет. В любом случае выбор за ним. Но родители — это на всю жизнь, их не выбирают. А Абдулманап посвятил всю свою жизнь боям, был тренером сына. Он больше чем отец. Мы знаем, как на Кавказе дети относятся к старшим. Так должно быть и во всей России», — цитирует Лебедева «Спорт-Экспресс».

Добрым словом вспомнил его ученик, боец ММА Эдуард Вартанян.

«Абдулманап был волевым тренером, он постоянно нас контролировал, всегда всё шло по плану. Его любимая фраза была — «добавили». Каким он был тренером, таким же был и человеком», — рассказал Вартанян.

Свои соболезнования выразили и другие действующие спортсмены — Пётр Ян, Александр Емельяненко, Альберт Туменов, а Александр Волков отметил, что Нурмагомедов был наставником для всех российских бойцов.

О значимости фигуры тренера говорит и огромный отклик на произошедшее со стороны представителей других видов спорта. Известный гандбольный тренер Евгений Трефилов отдал должное трудолюбию специалиста.

«Абдулманап сам себя сделал, выковал. За его работу можно снять шляпу. Жаль, что эта чёртова болезнь забирает неравнодушных тренеров. Это несправедливо. Но неравнодушные, как правило, уходят первыми. Те, кто болеют за своё дело душой. Выражаю глубокие соболезнования семье. Пусть земля ему будет пухом, хотя, конечно, лучше бы он был с нами», — посетовал Трефилов.

Бывший наставник «Анжи» Гаджи Гаджиев заявил, что своим трудом и вкладом в спортивную жизнь Дагестана Нурмагомедов заслужил, чтобы в его честь переименовали стадион. Также произошедшее прокомментировали генеральный секретарь Федерации бокса России (ФБР) Умар Кремлёв, главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов, а также известный спортивный журналист Василий Уткин и другие.

«Прожить такую жизнь, как Абдулманап рядом с Хабибом, можно только развиваясь вместе с ним. Полагаю, это колоссальное счастье. Его сын не просто пошёл по им предложенному пути. Это оказалось ещё и верной догадкой… Их дело становится общим. Один другому опора, стимул, просто источник настоящей жизни», — написал Уткин в своём Telegram-канале.