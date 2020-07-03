Глава ФСБР Мамиашвили: смерть Абдулманапа Нурмагомедова не укладывается в голове

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Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили назвал смерть известного тренера Абдулманапа Нурмагомедова тяжелейшим испытанием для его сына, чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
Глава ФСБР Мамиашвили: смерть Абдулманапа Нурмагомедова не укладывается в голове
  • © khabib_nurmagomedov
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«Произошедшее не укладывается в голове. Здоровый человек, который жил большими надеждами и светлыми мыслями, ушёл из жизни. Царствие ему небесное. Нас объединяла не только спортивная площадка, но и человеческие отношения. Для нас это тяжелейшая потеря. И тяжелейшее испытание для его сына, всех родных и близких. Хабиб — сильный человек. Для него Абдулманап был не только отцом. Весь путь на вершину они прошли вместе. Это плоды тяжелейшего труда обоих», — цитирует Мамиашвили Sport24.

Абдулманап Нурмагомедов ушёл из жизни в результате осложнений, вызванных коронавирусом.

Ранее Черчесов поддержал Хабиба Нурмагомедова, потерявшего отца.

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