Глава ФСБР Мамиашвили: смерть Абдулманапа Нурмагомедова не укладывается в голове

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили назвал смерть известного тренера Абдулманапа Нурмагомедова тяжелейшим испытанием для его сына, чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

«Произошедшее не укладывается в голове. Здоровый человек, который жил большими надеждами и светлыми мыслями, ушёл из жизни. Царствие ему небесное. Нас объединяла не только спортивная площадка, но и человеческие отношения. Для нас это тяжелейшая потеря. И тяжелейшее испытание для его сына, всех родных и близких. Хабиб — сильный человек. Для него Абдулманап был не только отцом. Весь путь на вершину они прошли вместе. Это плоды тяжелейшего труда обоих», — цитирует Мамиашвили Sport24.

Абдулманап Нурмагомедов ушёл из жизни в результате осложнений, вызванных коронавирусом.

Ранее Черчесов поддержал Хабиба Нурмагомедова, потерявшего отца.