Черчесов поддержал Хабиба Нурмагомедова, потерявшего отца

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов выразил свои соболезнования в связи со смертью Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
Черчесов поддержал Хабиба Нурмагомедова, потерявшего отца
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«Мы планировали встретиться и пообщаться с Хабибом ещё на матче ЦСКА — «Спартак», но посетить игру у него тогда не вышло. Договорились на субботу, уже на матче «Спартака» и «Тамбова» (пройдёт 4 июля. — RT). Я даже приготовил для него мяч с автографом. Но, к сожалению, встречу вновь придётся отложить, поскольку сегодня мы узнали о скоропостижной кончине его отца, выдающегося тренера Абдулманапа Нурмагомедова. Хабиб — спортсмен и мужчина, я уверен, что он справится с этим испытанием. Выражаю ему и всем его близким свои глубочайшие соболезнования», — цитирует Черчесова Sport24.

Абдулманап Нурмагомедов скончался в пятницу, 3 июля, в возрасте 57 лет в результате осложнений, вызванных коронавирусом.

Ранее Минаков заявил, что Абдулманап Нурмагомедов был очень крепким человеком.

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