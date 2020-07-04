Нурмагомедов — о смерти отца: мы сделали всё, что было в наших силах

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов на похоронах своего отца и тренера Абдулманапа поблагодарил за помощь главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
Нурмагомедов — о смерти отца: мы сделали всё, что было в наших силах
  • © РИА Новости / Алексей Куденко

«Мы вас благодарим. Спасибо вам большое. Всё, что было в наших силах, мы сделали. А это тоже важно помнить, знать. Пускай это будет поступком, который объединит наши народы», — сказал Нурмагомедов на видео, размещённом на странице News095 в Instagram.

Абдулманап Нурмагомедов скончался 3 июля в Москве из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

Ранее Гаджиев заявил, что смерть отца не сломает Нурмагомедова.

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