Нурмагомедов — о смерти отца: мы сделали всё, что было в наших силах
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«Мы вас благодарим. Спасибо вам большое. Всё, что было в наших силах, мы сделали. А это тоже важно помнить, знать. Пускай это будет поступком, который объединит наши народы», — сказал Нурмагомедов на видео, размещённом на странице News095 в Instagram.
Абдулманап Нурмагомедов скончался 3 июля в Москве из-за осложнений, вызванных коронавирусом.
Ранее Гаджиев заявил, что смерть отца не сломает Нурмагомедова.