Гаджиев: cмерть отца не сломает Нурмагомедова

Короткая ссылка
Президент Fight Nights Global Камил Гаджиев считает, что чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов продолжит профессиональную карьеру, несмотря на смерть своего отца и тренера Абдулманапа.
Гаджиев: cмерть отца не сломает Нурмагомедова
  • @abdulmanap.nurmagomedov
  • Instagram

«Думаю, Хабиб будет выступать. С другой стороны… Потерять отца — трагедия для любого нормального мужчины, у которого сложились правильные отношения с отцом. Потому меньше всего сейчас Хабиб думает о том, продолжать ему или нет. Придёт время, когда об этом нужно будет серьёзно поговорить. Я считаю, что нужно продолжать. В этой жизни очень много чего произошло, что могло бы сломать Хабиба, но не сломало. И даже такая ужасная трагедия также не сломает его», — сказал Гаджиев Sports.ru.

Абдулманап Нурмагомедов ушёл из жизни 3 июля в результате осложнений, вызванных коронавирусом.

Ранее в Дагестане похоронили Абдулманапа Нурмагомедова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить