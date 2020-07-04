Гаджиев: cмерть отца не сломает Нурмагомедова

Президент Fight Nights Global Камил Гаджиев считает, что чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов продолжит профессиональную карьеру, несмотря на смерть своего отца и тренера Абдулманапа.

«Думаю, Хабиб будет выступать. С другой стороны… Потерять отца — трагедия для любого нормального мужчины, у которого сложились правильные отношения с отцом. Потому меньше всего сейчас Хабиб думает о том, продолжать ему или нет. Придёт время, когда об этом нужно будет серьёзно поговорить. Я считаю, что нужно продолжать. В этой жизни очень много чего произошло, что могло бы сломать Хабиба, но не сломало. И даже такая ужасная трагедия также не сломает его», — сказал Гаджиев Sports.ru.

Абдулманап Нурмагомедов ушёл из жизни 3 июля в результате осложнений, вызванных коронавирусом.

Ранее в Дагестане похоронили Абдулманапа Нурмагомедова.