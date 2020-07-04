«Выразите соболезнования по телефону»: в Дагестане похоронили Абдулманапа Нурмагомедова

В ночь с 3 на 4 июля прошли похороны тренера по смешанным единоборствам Абдулманапа Нурмагомедова. Церемония прощания состоялась в дагестанском селе Кироваул. Родственники погибшего попросили не посещать мероприятие и выразить соболезнования его семье по телефону. Сын Нурмагомедова, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов, пока никак не прокомментировал смерть отца.

В дагестанском селе Кироваул состоялись похороны заслуженного тренера России Абдулманапа Нурмагомедова. Церемония прощания с отцом чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова прошла в ночь с 3 на 4 июля спустя несколько часов после его смерти. Об этом рассказали в пресс-службе Кизилюртовского района, в котором проживал 57-летний специалист смешанных единоборств.

«Только что завершились похороны Абдулманапа Магомедовича. Участие в них приняли родственники, друзья семьи покойного», — сообщили ТАСС в ведомстве.

В числе тех, кто посетил похороны, был глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, первый сообщивший о смерти Нурмагомедова-старшего. Выразить свои соболезнования семье тренера он приехал вместе с членами правительства своего региона.

«Их встретил глава Кизилюртовского района Магомед Шабанов. После того, как Рамзан Ахматович вместе с сопровождающими выразили соболезнование родным покойного, делегация из Чечни уехала», — добавили в пресс-службе.

Самолёт с телом Нурмагомедова прибыл из Москвы в Махачкалу накануне. В аэропорту дагестанской столицы его встречали как родственники, так и руководство республики. После этого погибшего доставили в его родное село на автомобиле.

Семья Нурмагомедова попросила всех, кто хотел проститься с ним и посетить похороны, отказаться от этого. Родственники тренера выразили опасение, что большое скопление людей на церемонии прощания может вызвать новую вспышку коронавируса. Именно из-за новой инфекции Абдулманап Нурмагомедов оказался в тяжёлом состоянии и был вынужден два с половиной месяца бороться за свою жизнь.

«Хочу попросить всех близких, которые хотят приехать на соболезнования, чтобы они воздержались, чтобы они по телефону как-то связались с нами. Я бы не хотел, чтобы эта пневмония дальше распространялась. Вы знаете, какие трагедии и какие тяжести перенесли все мы из-за этой болезни», — сказал брат тренера Нурмагомед Нурмагомедов в видеообращении.

То, какую роль сыграл коронавирус в смерти Абдулманапа Нурмагомедова, прокомментировала трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина. Депутат Государственной думы считает, что этот трагический случай должен будет научить других людей соблюдать меры безопасности против болезни.

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«Нурмагомедов прожил достойную жизнь, воспитал хорошего сына и был примером для многих. Жаль, что он так рано ушёл. Думаю, его смерть будет для многих уроком. Если сказали носить маски, перчатки, применять дезинфицирующие средства и сидеть дома, то цивилизованный человек должен следовать этим требованиям. Показывает ли это, что нельзя снимать ограничения? Здесь надо слушать вирусологов и специалистов», — заявила Роднина «Спорт-Экспресс».

Смерть Нурмагомедова-старшего повлияла на планы некоторых российских борцов смешанного стиля. Тагир Уланбеков и Умар Нурмагомедов, племянник скончавшегося тренера, должны были в день похорон вылететь на «Бойцовский остров» в Абу-Даби, чтобы принять участие в турнирах UFC. Однако оба они остались в России.

Поединок Улабнекова с Александром Доскальчуком, который должен был состояться 18 июля, уже отменён. Российского борца заменит канадский спортсмен Малкольм Гордон. Нурмагомедов же должен встретиться 25 июля с Натаниэлем Вудом и дебютировать в главном промоушене ММА. Этот бой пока остаётся под вопросом.

К тому, чтобы прервать карьеру в смешанных единоборствах, призывают теперь и Хабиба Нурмагомедова. По мнению бойца ММА Сергея Харитонова, чемпиону UFC стоит отказаться от сентябрьского боя с Джастином Гэтжи.

«Я считаю, что Хабибу нужно отменить поединок, который должен состояться в сентябре. Но это мой совет, решение Хабиб принимает сам. Всё-таки потеря отца — это большое горе. Тем более Абдулманап был и отцом, и тренером, и самым близким человеком для Хабиба. Желаю ему собраться с духом, пережить эту боль. Мы всегда рядом и тоже переживаем», — сказал Харитонов «Чемпионату».

Сам спортсмен, потерявший и отца, и тренера, пока не комментировал последние трагические события. 4 июля он должен был дать пресс-конференция в формате онлайн, однако она была отменена ещё накануне.