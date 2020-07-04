Роднина: смерть Абдулманапа Нурмагомедова для многих станет уроком

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Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, а ныне депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала смерть Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
Роднина: смерть Абдулманапа Нурмагомедова для многих станет уроком
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

«Я представитель классических видов спорта, и драки — это не моё, извините. Но это никак не отменяет того факта, что ушёл достойный человек, я знаю о его достижениях», — цитирует Роднину «Спорт-Экспресс».

Она отметила, что Абдулманап Нурмагомедов прожил достойную жизнь, воспитал хорошего сына и являлся примером для многих людей. 

«Думаю, его смерть будет для многих уроком. Если сказали носить маски, перчатки, применять дезинфицирующие средства и сидеть дома, то цивилизованный человек должен следовать этим требованиям. Показывает ли это, что нельзя снимать ограничения? Здесь надо слушать вирусологов и специалистов», — добавила Роднина.

Нурмагомедов-старший скончался 3 июля в возрасте 57 лет. В последнее время он находился в тяжёлом состоянии в одной из московских больниц, у него был диагностирован коронавирус.

Похороны Абдулманапа Нурмагомедова прошли в Дагестане в его родном селе Кироваул.

Ранее глава UFC опубликовал видео, посвящённое отцу Нурмагомедова.

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