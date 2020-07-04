Глава UFC опубликовал видео, посвящённое отцу Нурмагомедова

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт опубликовал видео, посвящённое скончавшемуся Абдулманапу Нурмагомедову, отцу и тренеру чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

«Вас будет не хватать, мистер Нурмагомедов», — написал Уайт в своём Twitter.

Нурмагомедов-старший скончался 3 июля в возрасте 57 лет. В последнее время он находился в тяжёлом состоянии в одной из московских больниц, у него был диагностирован коронавирус.

Похороны Абдулманапа Нурмагомедова прошли в Дагестане в его родном селе Кироваул.

Ранее Даниэль Кормье поддержал Хабиба Нурмагомедова, опубликовав видео с его отцом.