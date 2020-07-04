Глава UFC опубликовал видео, посвящённое отцу Нурмагомедова
- @abdulmanap.nurmagomedov
«Вас будет не хватать, мистер Нурмагомедов», — написал Уайт в своём Twitter.
Нурмагомедов-старший скончался 3 июля в возрасте 57 лет. В последнее время он находился в тяжёлом состоянии в одной из московских больниц, у него был диагностирован коронавирус.
Похороны Абдулманапа Нурмагомедова прошли в Дагестане в его родном селе Кироваул.
Ранее Даниэль Кормье поддержал Хабиба Нурмагомедова, опубликовав видео с его отцом.
You will be missed Mr. Nurmagomedov pic.twitter.com/Yq4pEl9kYH— danawhite (@danawhite) July 3, 2020