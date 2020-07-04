Кормье поддержал Нурмагомедова, опубликовав видео с его отцом
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«Мой брат Хабиб, я молюсь за тебя и твою семью. Твой отец оставил такое огромное наследие. Каждый раз, когда я был рядом с ним, я видел, как он гордится тобой», — написал Кормье в своём Instagram, опубликовав видео, посвящённое специалисту.
Он отметил, что Абдулманап учил Хабиба быть настоящим бойцом, и сын добился своего. Американец также подчеркнул, что семья Нурмагомедовых должна знать, что их готовы поддержать по всему миру в этот трудный момент.
«Это видео показывает, кем был Абдулманап, когда боролся с одним из моих молодых борцов перед UFC 187. Он готов был сразиться с кем угодно, большим или маленьким. Это воспоминание, которое я никогда не забуду. Покойся с миром, Абдулманап. Однажды мы все встретимся снова», — заключил Кормье.
Нурмагомедов-старший скончался 3 июля в возрасте 57 лет. В последнее время он находился в тяжёлом состоянии в одной из московских больниц, у него был диагностирован коронавирус.
Похороны Абдулманапа Нурмагомедова прошли в Дагестане в его родном селе Кироваул.
Ранее Тони Фергюсон выразил соболезнования семье Нурмагомедова.