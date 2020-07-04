Фергюсон выразил соболезнования семье Нурмагомедова

Американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон отреагировал смерть Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

«Мои искренние соболезнования вам и вашей семье. Хабиб, держись, приятель. Уважение твоему отцу Абдулманапу Нурмагомедову. Он будет в первых рядах, когда мы, надеюсь, когда-нибудь посоревнуемся», — написал Фергюсон в своём Twitter.

Нурмагомедов-старший скончался 3 июля в возрасте 57 лет. В последнее время он находился в тяжёлом состоянии в одной из московских больниц, у него был диагностирован коронавирус.

Похороны Абдулманапа Нурмагомедова прошли в Дагестане в его родном селе Кироваул.

Ранее тренер Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес отреагировал на смерть его отца.