Фергюсон выразил соболезнования семье Нурмагомедова
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«Мои искренние соболезнования вам и вашей семье. Хабиб, держись, приятель. Уважение твоему отцу Абдулманапу Нурмагомедову. Он будет в первых рядах, когда мы, надеюсь, когда-нибудь посоревнуемся», — написал Фергюсон в своём Twitter.
Нурмагомедов-старший скончался 3 июля в возрасте 57 лет. В последнее время он находился в тяжёлом состоянии в одной из московских больниц, у него был диагностирован коронавирус.
Похороны Абдулманапа Нурмагомедова прошли в Дагестане в его родном селе Кироваул.
Ранее тренер Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес отреагировал на смерть его отца.