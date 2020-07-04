Тренер Нурмагомедова отреагировал на смерть его отца

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Хавьер Мендес, тренер действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, отреагировал на смерть отца спортсмена Абдулманапа Нурмагомедова.
Тренер Нурмагомедова отреагировал на смерть его отца
  • © РИА Новости / Виталий Тимкив

«Мир потерял великого тренера и мастера боевых искусств ММА, Россия потеряла великого гуманиста, который любил свой народ и всегда помогал нуждающимся. Семья потеряла великого отца и лидера. Хабиб потерял наставника, тренера и отца, который любил его безоговорочно. Я потерял великого друга и товарища, тренера, которого я всегда буду помнить и чувствовать привилегию быть принятым как семья. Он сейчас с Богом, я знаю, что он в хорошем месте. Покойся с миром», — написал Мендес в своём Instagram.

Нурмагомедов-старший скончался 3 июля в возрасте 57 лет. В последнее время он находился в тяжёлом состоянии в одной из московских больниц, у него был диагностирован коронавирус.

Ранее в Дагестане простились с Абдулманапом Нурмагомедовым.

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