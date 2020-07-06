Яндиев: глаза Хабиба Нурмагомедова были полны боли и скорби от потери самого дорогого человека

Российский боец Адам Яндиев рассказал о состоянии чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова на похоронах его отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова.

«Когда я прилетел в Дагестан, на родину дяди Абдулманапа, и увидел его сына, своего брата Хабиба, то его глаза были полны боли и скорби из-за потери самого дорогого человека в жизни. От этого моё сердце сжалось от боли, этот взгляд я надолго запомню. Брат мой, ингушский народ скорбит с тобой, да и все остальные народы нашей большой страны», — написал Яндиев в своём Instagram.

Абдулманап Нурмагомедов скончался 3 июля от осложнений, вызванных коронавирусом.

Ранее Жан-Клод Ван Дамм отреагировал на смерть Абдулманапа Нурмагомедова.