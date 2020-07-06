Жан-Клод Ван Дамм отреагировал на смерть Абдулманапа Нурмагомедова

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Известный актёр и мастер боевых искусств Жан-Клод Ван Дамм отреагировал на смерть Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
Жан-Клод Ван Дамм отреагировал на смерть Абдулманапа Нурмагомедова
  • Reuters

«Брат, я никогда не встречал тебя в реальной жизни, но всегда восхищался твоим выдающимся жизненным путём. Мои искренние соболезнования Хабибу Нурмагомедову, семье и всему миру UFC», — написал Ван Дамм в своём Instagram.

Нурмагомедов-старший скончался 3 июля в возрасте 57 лет. В последнее время он находился в тяжёлом состоянии в одной из московских больниц, у него был диагностирован коронавирус.

Похороны Абдулманапа Нурмагомедова прошли в Дагестане в его родном селе Кироваул.

Ранее глава UFC опубликовал видео, посвящённое отцу Нурмагомедова.

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