Сен-Пьер отреагировал на смерть отца Нурмагомедова
- @abdulmanap..nurmagomedov
«Хабиб, мои самые искренние соболезнования тебе и твоей семье», — написал Сен-Пьер в своём Twitter.
Нурмагомедов-старший скончался 3 июля в возрасте 57 лет. В последнее время он находился в тяжёлом состоянии в одной из московских больниц, у него был диагностирован коронавирус.
Похороны Абдулманапа Нурмагомедова прошли в Дагестане в его родном селе Кироваул.
Ранее глава UFC опубликовал видео, посвящённое отцу Нурмагомедова.