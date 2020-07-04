Сен-Пьер отреагировал на смерть отца Нурмагомедова

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Жорж Сен-Пьер выразил соболезнования чемпиону UFC в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову в связи со смертью его отца и тренера — Абдулманапа Нурмагомедова.

«Хабиб, мои самые искренние соболезнования тебе и твоей семье», — написал Сен-Пьер в своём Twitter.

Нурмагомедов-старший скончался 3 июля в возрасте 57 лет. В последнее время он находился в тяжёлом состоянии в одной из московских больниц, у него был диагностирован коронавирус.

Похороны Абдулманапа Нурмагомедова прошли в Дагестане в его родном селе Кироваул.

Ранее глава UFC опубликовал видео, посвящённое отцу Нурмагомедова.