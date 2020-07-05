Уткин раскритиковал Роднину за слова об отце Нурмагомедова

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Известный спортивный журналист Василий Уткин подверг критике слова трёхкратной олимпийской чемпионки по фигурному катанию, депутата Госдумы Ирины Родниной, которая после смерти Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, заявила, что этот случай «станет уроком для многих».
Уткин раскритиковал Роднину за слова об отце Нурмагомедова
  • РИА Новости

«Грустя по Абдулманапу, всё время думаю о том, что он вполне мог жить. От этого горше. Но сколько ни кручу эту историю, не могу свести её мораль к словам трёхкратной во многих смыслах Ирины Родниной. Кто такой Абдулманап? Это, безусловно, сильный, умный человек, и одним из самых бесспорных его достоинств была осторожность. Это часть подготовки к самому сложному бою. Это часть воспитания детей. Как провести, уберечь, подготовить», — написал Уткин в своём Facebook.

Он отметил, что специалист добился своего успеха, не переставая быть собой и живя по законам, по которым его воспитали.

«Способность быть авторитетом для многих порождает собственную уязвимость — ты предупредишь сына, но кто предупредит тебя, ты же старший, и конкретно ты, Абдулманап, — всеведущ. Так он остаётся беззащитным для самого крохотного из врагов. А защититься было возможно. Так неужели мораль такой ошибки в том, чтобы «вам сказано — делайте»? Да вы обалдели, любезная моя трёхкратная», — написал журналист.

По его мнению, невозможно вынести никаких уроков из смерти Абдулманапа Нурмагомедова, если не проникнуться уважением и не выбрать правильный тон. Кроме того, Уткин выразил уверенность, что сын тренера, несмотря на свой высокий статус, постоянно думает о том, что не уберёг своего отца.

«Но вряд ли на похоронах он произнес: «Батя, говорили тебе: сиди дома, носи маску! Говорили? А ты?» Может быть, так разговаривала Роднина-мама с дочкой? Не удивлён, что у них сейчас такие разные жизни. Абдулманап, умный, хитрый горец, продолжает жить в своих учениках и в сыне. Ирина Роднина сидит в золотой клетке, не запертой — ей там просто нравится, одинокая, ухоженная старушка, — и из последних сил пытается быть услышанной и понятой», — заключил Уткин.

Нурмагомедов-старший скончался 3 июля в возрасте 57 лет. В последнее время он находился в тяжёлом состоянии в одной из московских больниц, у него был диагностирован коронавирус.

Похороны Абдулманапа Нурмагомедова прошли в Дагестане в его родном селе Кироваул.

Ранее Камил Гаджиев рассказал о секрете успеха Абдулманапа Нурмагомедова.

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