Гаджиев рассказал о секрете успеха Абдулманапа Нурмагомедова

Президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев рассказал о секрете успеха умершего Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова.

«В чём секрет его успеха? В компетенции и вере. Компетенция, приобретённая годами работы. Он и сам бывший спортсмен, долгое время тренировал. Вера в то, что ты делаешь. Его сын стал чемпионом UFC, а это высочайшая награда в единоборствах! И Абдулманап дошёл до этого. Это специалист, у которого феноменальные результаты», — цитирует Гаджиева Sports.ru.

Он также отметил, что тренер был фанатично предан своему делу и всегда шёл до конца.

Нурмагомедов-старший скончался 3 июля в возрасте 57 лет. В последнее время он находился в тяжёлом состоянии в одной из московских больниц, у него был диагностирован коронавирус.

Похороны Абдулманапа Нурмагомедова прошли в Дагестане в его родном селе Кироваул.

Магомед Исмаилов отреагировал на смерть Абдулманапа Нурмагомедова.