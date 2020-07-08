«Сумасшедшее время для меня»: Ян о поединке за титул UFC, «Бойцовском острове» и памяти об Абдулманапе Нурмагомедове

Абдулманап Нурмагомедов навсегда останется в сердцах любителей ММА. Об этом в интервью RT заявил российский боец легчайшего веса Пётр Ян. Претендент на титул UFC рассказал, как добирался до «Бойцовского острова», поделился мнением о назначении октагона на пляже и признался, что не ожидал так быстро получить шанс побороться за пояс.

— Как долго пришлось добираться до «Бойцовского острова»?

— Добирались недолго. Из Пхукета вылетели в Бангкок, там провели около 11—12 часов в отеле и оттуда уже отправились на «Бойцовский остров». По прилёте сюда нас встретили, сразу расселили по номерам — и два дня все находились на карантине. Взяли тесты на COVID-19. Уже сегодня пришли результаты, которые оказались отрицательными. Поэтому теперь свободно передвигаемся.

— В сравнении с Таиландом в ОАЭ другой уровень влажности. Насколько комфортно чувствуете себя?

— Конечно, климат отличается. Но чтобы исключить мысли об этом, стоило приезжать раньше. Однако такой возможности не было. Поэтому предпочитаю об этом не думать, сфокусироваться на поединке и готовиться к нему.

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— Ранее вы говорили, что если границы будут закрыты, то готовы даже вплавь добраться до «Бойцовского острова»…

— Тогда я добавил немного юмора. Но это из-за желания (принять участие в дуэли). Очень рад, что в итоге мы смогли прилететь сюда.

— Многие болельщики видели фото октагона, стоящего посреди пляжа. Люди задаются вопросом, неужели там и будет проходить схватка?

— Мне поступает очень много сообщений относительно октагона на пляже. Интересуются, правда ли там состоится бой. Но все знают, что сама битва пройдёт в закрытом помещении. Что касается той клетки, возможно, там будут проходить тренировки, другие мероприятия, либо она предназначена для антуража.

— Кто будет поддерживать вас во время сражения?

— Секундировать меня будут друзья: Ильяс Хамзин, Алексей Сорокин, Денис Лаврентьев и мой тренер по боксу Джоннибой Боксин (Смеётся.)... Джонни Хатчинсон. Не считая его, таким составом мы ехали на мой дебют в UFC, а теперь направляемся биться за пояс. Team No Mercy.

— Есть информация, что кто-то из ваших ребят может сразиться на одном из ближайших шоу. Это так?

— Я был бы рад, если бы их дебют состоялся на этом или следующем турнире. Они тренируются и готовятся даже больше меня.

— Расскажите о членах своей команды...

— В послужном списке Лаврентьева значится девять побед и два поражения. Он известен по выступлениям в RCC, встречался с достойными соперниками и может составить серьёзную конкуренцию в UFC. У двоих парней сорвались поединки, им предложили Дениса в качестве противника. Но те отказались, выбрав более слабых оппонентов. На мой взгляд, если ты хочешь быть лучшим, нужно доказывать это на деле, а не выбирать.

— Что скажете о Хамзине?

— Его рекорд составляет пять побед и одно поражение. Мне бы очень хотелось, чтобы он попал в UFC. В этой организации начинаешь расти, прогрессировать, набираться опыта. Думаю, для Дениса и Ильяса выступление здесь станет серьёзным толчком в карьере.

— Хамзин рассказывал, что вы с ним любите проводить время за компьютерными играми…

— Разве что когда совсем нечем заняться. Однажды поспорили с ребятами из Екатеринбурга, кто кого обыграет в Counter Strike. В итоге наказали их и там, и в пейнтболе.

— В спортивном симуляторе UFC 4 должен появиться ваш персонаж. В некоторых случаях атлетов задействуют на этапе разработки, чтобы максимально реалистично воссоздать их движения, походку, стойку и другие аспекты. К вам обращались с подобным предложением?

— Знаю, что скоро состоится выход UFC 4, и в курсе, что присутствую в ростере бойцов. Но принимать участие в создании симулятора не пришлось. Сам думал, что всё происходит именно так: тебя приглашают, снимают. Но там работают профессионалы, эксперты. Они просто поддерживают связь, спрашивают, какие приёмы спортсмен хотел бы добавить.

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— Вам удалось за кратчайший срок дойти до титульного боя. Так вы себе представляли этот путь при подписании контракта с UFC?

— Не мог представить, что уже через два года буду драться за чемпионский пояс. Главной целью было драться, побеждать и впоследствии получить титул. И вот уже в воскресенье я буду бороться за него. Это сумасшедшее время для меня.

— В связи с тем, что промоушен подстраивается под американскую аудиторию, бойцам придётся драться утром по местному времени. Как правильно выстроить график, чтобы подойти к схватке в лучшей форме?

— Да, мой поединок состоится примерно в 09:00 или 10:00 по времени Абу-Даби. Стараемся ложиться и вставать на тренировку пораньше.

— Когда-нибудь приходилось драться утром?

— Были моменты, когда бился ночью или ранним утром. Если есть цель и задача, ничего не должно помешать.

— Что можете сказать в память об Абдулманапе Нурмагомедове?

— Это большая утрата не только для семьи Нурмагомедовых, но и для смешанных единоборств в целом. Никогда не встречался с Адбулманапом Магомедовичем лично, но он часто позитивно отзывался обо мне. Писал, что я достойный боец и могу стать чемпионом. Очень приятно. Он воспитал огромное количество достойных спортсменов, чемпионов по боевому самбо. Этот человек навсегда останется в сердцах любителей единоборств.