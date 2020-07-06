Ян рассказал, чем занимается на «Бойцовском острове» в преддверии боя за титул UFC

Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян сообщил, что сдал три из пяти тестов на коронавирус в преддверии турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 251, где подерётся с бразильцем Жозе Алдо за пояс чемпиона в легчайшем весе.

«Я сдал три теста, мы ждём результатов, я чувствую себя хорошо. Это напрягает, всё ограничено. Но с этим столкнулся не только я, все в равных условиях. Всё под контролем. Я с тренером в номере. Мы обязательно выходим на балкон, нужно подышать и на скакалке поработать. Каждый день лёгкая тренировка, обязательно пьём воду и находимся в ожидании боя», — сказал Ян ТАСС.

Бой россиянина с Алдо состоится на «Бойцовском острове» вблизи Абу-Даби 11 июля.

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