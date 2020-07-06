Порье признался, что предпочёл бы реванш с Нурмагомедовым повторному бою с Макгрегором

Бывший временный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Дастин Порье признался, что предпочёл бы ещё один поединок с чемпионом дивизиона Хабибом Нурмагомедовым реваншу с Конором Макгрегором.

«Я хотел бы хотел победить Нурмагомедова — просто ради своего наследия. Это ведь исторический момент, это легендарно. Когда я был моложе, я мог бы хотеть драться с Макгрегором или с кем-нибудь ещё, кто победил меня. А сейчас я спокоен. Мне комфортно с моей статистикой, с тем, что я сделал. Проигранные бои стали для меня уроками, которые я усвоил. Я всегда старался двигаться вперёд», — цитирует Порье MMA Junkie.

Американец проиграл Нурмагомедову в сентябре 2019 года. Россиянин одержал победу благодаря успешному удушающему приёму в третьем раунде. На профессиональном уровне Нурмагомедов одержал победу во всех 28 поединках, в которых принимал участие.

Ранее Яндиев рассказал, что на похоронах отца глаза Хабиба Нурмагомедова были полны боли и скорби.