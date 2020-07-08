Не считая Яна: кто из российских бойцов выступит на турнирах UFC в июле

В июле состоятся четыре турнира Абсолютного бойцовского чемпионата, на трёх из которых выступят российские спортсмены. На UFC 251 Муслим Салихов и Роман Богатов составят компанию Петру Яну и постараются взять верх над бразильцами Элизеу Залески Дос Сантосом и Леонардо Сантосом соответственно. Две недели спустя Аскар Аскаров поборется за шанс претендовать на титул в наилегчайшем весе, а в конце месяца Мовсар Евлоев попытается одержать 13-ю победу подряд в карьере.

UFC 251

Дата и место проведения: 12 июля, «Бойцовский остров», Абу-Даби

Муслим Салихов — Элизеу Залески Дос Сантос, Роман Богатов — Леонардо Сантос, Максим Гришин — Марчин Тыбура

Безусловно, для отечественных болельщиков самым ожидаемым на UFC 251 станет поединок за пояс в легчайшем весе между Петром Яном и Жозе Алдо. Однако на этом матчмейкеры не остановились и решили организовать полноценное противостояние России и Бразилии в рамках одного турнира. Так, в предварительном карде яркий полусредневес Муслим Салихов сразится с Элизеу Залески Дос Сантосом, а легковес Роман Богатов дебютирует в промоушене дуэлью с Леонардо Сантосом.

Бой Салихова и Залески интересен по многим причинам. Во-первых, победа над опытным оппонентом может помочь Муслиму ворваться в топ-15 рейтинга дивизиона, чего он вполне заслуживает. За него говорят яркий стиль и успешная серия, включившая в себя два эффектных нокаута и трёхраундовое противостояние с крепким Лауреано Старополи. Во-вторых, схватка обещает быть крайне принципиальной, ведь за последние годы Элизеу стал специалистом по россиянам. В 2016 году он нокаутировал Омари Ахмедова, а в марте 2020-го взял верх над Алексеем Кунченко. Для экс-чемпиона M-1 Global это поражение стало вторым подряд и спровоцировало его уход из UFC.

Салихова ожидает не лёгкая прогулка. Залески является хорошо обученным ударником, а также имеет чёрный пояс по бразильскому джиу-джитсу. При этом затянуть Муслима в партер ему вряд ли удастся, вследствие чего болельщиков, скорее всего, ждёт 15-минутная бойня в стойке. Россиянин превосходит бразильца как в боксёрских навыках, так и в умении бить ногами, но тот способен удивлять. Об этом говорит тот факт, что три из последних четырёх побед он одержал досрочно.

Что касается Богатова, то ему придётся значительно сложнее. Его соперник не проигрывает на протяжении последних 11 лет (с мая 2009-го), семь из них он провёл в Абсолютном бойцовском чемпионате. Сантос очень опасен в стойке, силён в партере и мог быть гораздо выше в рейтинге, если бы не частые травмы. Роман является опытным борцом и вполне может провести несколько тейкдаунов Леонардо, но развить этот успех ему будет непросто. Девять из 17 своих побед бразилец одержал сдачей, поэтому россиянину надо быть очень осторожным.

Также на турнире состоится дебют ветерана смешанных единоборств Максима Гришина, соперником которого станет Марчин Тыбура. Изначально поляк должен был биться с молдаванином Александром Романовым, но тот снялся с боя по неизвестной причине. Примечательно, что 36-летний россиянин обычно бьётся в полутяжёлом весе, но согласился сделать исключение и выступить в самой престижной категории.

UFC Fight Night Figueiredo vs. Benavidez 2

Дата и место проведения: 19 июля, «Бойцовский остров», Абу-Даби

Аскар Аскаров — Алешандре Пантожа, Хадис Ибрагимов — Роман Долидзе, Арман Царукян — Дави Рамос

Как и на UFC 251, в основном карде шоу оказался лишь один представитель России. На этот раз им стал один из лидеров наилегчайшего веса Аскар Аскаров, который попытается продлить свою беспроигрышную серию в промоушене до трёх боёв. В дебюте он довольствовался ничьей с Брэндоном Морено, после чего взял верх над опытнейшим Тимом Эллиотом. Теперь на пути россиянина стоит Алешандре Пантожа, потерпевший лишь два поражения в восьми поединках чемпионата.

На данный момент UFC не делал официального заявления по данному поводу, но можно предположить, что триумфатор этой дуэли с большой долей вероятности получит статус первого претендента. Пантожа занимает четвёртую строчку, Аскаров — седьмую, а победа вполне может помочь россиянину взлететь на вершину рейтинга. Наилегчайший дивизион никогда не отличался большим количеством классных бойцов, поэтому и путь к поясу здесь заметно короче. Правда, заранее записывать Аскара в фавориты не стоит. Алешандре очень силён в стойке и занимает пятое место по проценту точных попаданий (47,2%) в истории чемпионата и входит в тройку по числу точных ударов за минуту (4,58).

Арман Царукян постарается продлить успешную серию и заявить о себе как о претенденте на место в топ-15 рейтинга лёгкого веса. В прошлом бою спортсмен взял верх над крепким Оливье Обин-Мерсье, а на этот раз сразится с Дави Рамосом. Примечательно, что каждый из участников грядущей битвы уступал Исламу Махачеву. В апреле 2019-го ему проиграл россиянин, а в сентябре — не смог справиться и бразилец.

На основании тех схваток можно сделать вывод, что Царукяну есть чем брать Рамоса. Он точно не уступает ему в стойке и способен превзойти его в этом аспекте. Опасения вызывает борьба в партере, ведь там у чемпиона мира по бразильскому джиу-джитсу будет серьёзное превосходство. Однако можно предположить, что Арман подойдёт максимально готовым к этому бою. По словам самого атлета, тренироваться ему не помешала даже пандемия, во время которой он активно работал в зале.

В отличие от соотечественников, для Хадиса Ибрагимова грядущий поединок станет одним из важнейших в карьере. Он дебютировал в промоушене в августе 2019-го, но с того момента не одержал ни одной победы. Сначала он проиграл Да Ун Джангу, а затем уступил Эду Херману. Третье поражение может поставить крест на его перспективах в чемпионате, поэтому ему необходимо брать верх. Но сделать это будет непросто, ведь противостоять ему будет непобеждённый Роман Долидзе. Грузинский боец обладает неплохими навыками в боксе и довольно уверенно чувствует себя в поздних раундах. А ведь именно это становилось проблемой россиянина в последних дуэлях.

UFC Fight Night Whittaker vs. Till

Дата и место проведения: 26 июля, «Бойцовский остров», Абу-Даби

Мовсар Евлоев — Майк Гранди, Рамазан Эмеев — Никлас Штольце

Двое россиян выступят на заключительном турнире UFC в июле, в главном поединке которого сойдутся экс-чемпион мира в среднем весе Роберт Уиттакер и Даррен Тилл. На этот раз ни одному из них не нашлось места в главной программе. Главным событием должен был стать дебют двоюродного брата Хабиба Нурмагомедова Умара, но тот отказался от боя из-за смерти Абдулманапа. В его отсутствие представлять страну будут Мовсар Евлоев и Рамазан Эмеев.

Яркого полулегковеса Евлоева ждёт испытание в лице подданного Великобритании. В дебютном поединке под эгидой UFC Майк Гранди нокаутировал Нада Наримани, но обнажил ряд своих минусов. Одним из них является защита, ведь он сам чуть было не оказался на полу. Россиянин — очень опытный боец и должен иметь преимущество над оппонентом. Вопрос лишь в том, в какой форме он находится. В феврале атлет получил обширные повреждения мягких тканей в результате ДТП в Таиланде и был вынужден сняться с UFC 248.

Эмеев же постарается реабилитироваться за поражение от Энтони Рокко Мартина на шоу в Москве. Тогда американец оказался сильнее в стойке и заслуженно взял верх, прервав серию из семи побед россиянина. Теперь представитель команды «Горец» будет экзаменовать дебютанта Никласа Штольце. Изначально он должен был биться с экс-чемпионом M-1 Global Шавкатом Рахмоновым, но тот получил травму и был заменён. Немец же известен по выступлениям в региональных промоушенах, в которых одержал 12 побед и потерпел три поражения. Учитывая опыт Рамазана, он не должен испытать особых проблем в грядущем противостоянии.