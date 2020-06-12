Стал известен соперник двоюродного брата Нурмагомедова в его дебютном бою в UFC
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Об этом сообщил представитель команды российского бойца, слова которого передаёт ТАСС.
Он также рассказал, что поединок запланирован на 25 июля.
Умар Нурмагомедов должен был провести дебютный бой в UFC в апреле, однако он был отменён из-за пандемии коронавирусной инфекции. В послужном списке бойца 12 побед и ни одного поражения в ММА.
Ранее сообщалось, что Арман Царукян подерётся с Рамосом на бойцовском острове.