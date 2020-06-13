Дебютный поединок российского бойца Богатова в UFC состоится 11 июля

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Дебют российского бойца смешанных единоборств Романа Богатова в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) состоится 11 июля.
Дебютный поединок российского бойца Богатова в UFC состоится 11 июля
  • © Федерация ММА Оренбуржья
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«Бой пройдёт 11 июля, соперником станет Леонардо Сантос», — цитирует менеджера бойца Саята Абдрахманова ТАСС.

Поединок пройдёт в рамках турнира UFC на бойцовском острове.

Богатов является чемпионом промоушена M-1 Global в лёгком весе. На его счету десять побед и ни одного поражения. В ноябре прошлого года он подписал контракт с UFC.

Ранее российский боец ММА Пётр Ян поделился ожиданиями от поединка с бразильцем Жозе Алдо.

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