Дебютный поединок российского бойца Богатова в UFC состоится 11 июля
- © Федерация ММА Оренбуржья
- vk.com
«Бой пройдёт 11 июля, соперником станет Леонардо Сантос», — цитирует менеджера бойца Саята Абдрахманова ТАСС.
Поединок пройдёт в рамках турнира UFC на бойцовском острове.
Богатов является чемпионом промоушена M-1 Global в лёгком весе. На его счету десять побед и ни одного поражения. В ноябре прошлого года он подписал контракт с UFC.
Ранее российский боец ММА Пётр Ян поделился ожиданиями от поединка с бразильцем Жозе Алдо.