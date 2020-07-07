Ян намекнул, что хочет нокаутировать Алдо в бою за титул UFC
- Reuters
«Дополнительно мне не нужно себя настраивать, мне хватает того, что он приходит в мою весовую категорию и хочет отобрать моё. Будем биться, это спортивный момент — на кону пояс. Стоит задача победить, но безоговорочная победа — это мощно и всегда приятно. Точки все будут расставлены, победа нокаутом — это жирные точки», — цитирует Яна ТАСС.
Бой между Яном и Алдо за вакантный пояс чемпиона UFC в легчайшем весе пройдёт 11 июля на «Бойцовском острове» в Абу-Даби в рамках турнира UFC 251.
Ранее Ян рассказал, чем занимается на «Бойцовском острове» в преддверии боя за титул UFC.