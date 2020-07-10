В команде Яна рассказали, какой вес может набрать боец перед поединком с Алдо

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Представитель команды российского бойца Петра Яна рассказал, какой вес может набрать спортсмен перед поединком с бразильцем Жозе Алдо за вакантный титул чемпиона в легчайшем весе.
В команде Яна рассказали, какой вес может набрать боец перед поединком с Алдо
  • Reuters

«Думаю, где-то 7 кг наберём», — приводит слова представителя команды Яна ТАСС.

Лимит весовой категории составляет 135 фунтов — 61,235 кг. И россиянин, и бразилец на прошедшем накануне взвешивании уложились в лимит.

Поединок Яна и Алдо за вакантный титул чемпиона UFC в легчайшем весе состоится на турнире UFC 251 в ночь с 11 на 12 июля.

Ранее сообщалось, что Ян и Алдо провели дуэль взглядов перед поединком за титул чемпиона UFC.

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