Экс-чемпион M-1 Global Богатов уступил Сантосу на UFC 251

Бывший чемпион M-1 Global в лёгком весе Роман Богатов потерпел поражение от Леонардо Сантоса на турнире UFC 251, который проходит на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

Поединок между Богатовым и Сантосом продлился все запланированные три раунда. Бразилец одержал победу единогласным решением судей (29:26). В третьем раунде россиянин трижды нарушил правила, дважды попав в коленом пах и один раз — в голову сопернику, находившемуся в лежачем положении.

Ранее российский боец смешанных единоборств Максим Гришин уступил польскому спортсмену Марчину Тыбуре на турнире UFC 251, который проходит на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.