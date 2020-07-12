Экс-чемпион M-1 Global Богатов уступил Сантосу на UFC 251

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Бывший чемпион M-1 Global в лёгком весе Роман Богатов потерпел поражение от Леонардо Сантоса на турнире UFC 251, который проходит на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.
Экс-чемпион M-1 Global Богатов уступил Сантосу на UFC 251
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Поединок между Богатовым и Сантосом продлился все запланированные три раунда. Бразилец одержал победу единогласным решением судей (29:26). В третьем раунде россиянин трижды нарушил правила, дважды попав в коленом пах и один раз — в голову сопернику, находившемуся в лежачем положении.

Ранее российский боец смешанных единоборств Максим Гришин уступил польскому спортсмену Марчину Тыбуре на турнире UFC 251, который проходит на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

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