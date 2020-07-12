Второй российский чемпион в истории: Ян нокаутировал Алдо и завоевал титул UFC в легчайшем весе

Россиянин Пётр Ян одержал победу над бразильцем Жозе Алдо на турнире UFC 251, который прошёл на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. Поединок завершился техническим нокаутом за 1 минуту 36 секунд до окончания пятого раунда. Ян завоевал вакантный титул в легчайшем весе и стал вторым российским чемпионом в истории Абсолютного бойцовского чемпионата после Хабиба Нурмагомедова.

Противостояние Петра Яна и Жозе Алдо в рамках UFC 251 обещало быть если не самым ярким, то как минимум крайне напряжённым и интересным. Причин считать эту битву одним из главных украшений турнира было несколько. Во-первых, в ней встречались восходящая звезда ММА и легенда спорта, с чьим именем во многом ассоциируются лёгкие весовые категории. Во-вторых, оба бойца хоть и представляют разные дисциплины, но являются специалистами по ударной технике и предпочитают биться в стойке. Это практически гарантировало, что болельщики увидят динамичное зрелище, а итогом боя вполне может стать нокаут.

Несмотря на регалии бразильца, в преддверии поединка многие эксперты отдавали предпочтение россиянину. К его преимуществам относили скорость, резкость и умение навязывать свой стиль боя. Ян успел приучить всех к тому, что всегда идёт вперёд и активно прессингует соперника, не давая тому возможности комфортно чувствовать себя в октагоне. Это было особенно важно в сражении с Алдо, который славится своим умением «перекрыть кислород» сопернику и переиграть его тактически. Достаточно вспомнить его бои с Фрэнки Эдгаром.

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В связи с этим главный вопрос состоял в том, сможет ли Ян доминировать над Алдо, как над звёздными Юрайей Фэйбером и Джоном Додсоном, или же разделит судьбу Эдгара и Чеда Мендеса. Как и Пётр, они уступали Жозе в антропометрии и не могли подобраться на удобную для них дистанцию, из-за чего пропускали слишком много ударов. И это притом что оба американца славились борцовскими качествами и могли угрожать бразильцу тейкдаунами.

Наверняка кто-то мог опасаться, что Ян с излишним пиететом отнесётся к легенде смешанных единоборств, с которым он в своё время успел вместе потренироваться. В 2016-м россиянин посещал лагерь бразильца и даже проводил с ним спарринги. Но третий номер дивизиона заверил, что подобного не произойдёт, а также отдельно отметил, что такое знакомство никак не поможет Алдо в бою. По словам Петра, с того момента он добился огромного прогресса, в то время как Жозе остался на прежнем уровне.

Уже по первым минутам схватки стало видно, что россиянин ничуть не боится экс-чемпиона UFC и WEC. Он пытался работать комбинациями и в ходе одной из атак нащупал челюсть бразильца. Правда, к концу раунда Пётр позволил Жозе занять позицию в центре октагона и принял на себя несколько жёстких лоу-киков. В результате одного из них он оказался на настиле, но быстро поднялся на ноги. А последние 30 секунд остались полностью за ним. Ян остановил неожиданную попытку Алдо провести тейкдаун и наказал его за необдуманное действие, продемонстрировав навыки в ground and pound. Особенно жёстким получился удар в корпус, а в один момент даже показалось, что рефери Робертс может остановить схватку.

Во второй пятиминутке Ян не стал сразу уступать Алдо центр клетки и пытался активнее поддавливать его, но спустя минуту вновь отошёл в оборону. Причиной тому стали фирменные контратаки бразильца, бывшие его главным оружием на протяжении карьеры. Он удерживал россиянина на дистанции с помощью джеба и правого прямого, чередуя работу руками с болезненными лоу-киками. В связи с этим Петру приходилось раз за разом менять стойки, чтобы защитить ноги от повреждений.

Сам россиянин казался немного потерянным. Порой складывалось обманчивое впечатление, что он не мог найти дистанцию, а попытки действовать со скачка не приносили ему успеха. Ян часто проваливался и позволял Алдо проводить серии на близкой дистанции. На оптимистичный лад настраивало то, как болезненно Жозе реагировал на удары по корпусу. Ещё в концовке первого отрезка схватки появилось ощущение, что он мог получить травму рёбер, которое впоследствии всё больше подтверждалось.

Петру было необходимо провести корректировки, но заметны они стали лишь во второй половине третьей пятиминутки. В первой же он пропустил серию ударов и оказался очень близок к нокдауну, но выстоял. Однако затем бразилец неожиданно замедлился и стал значительно менее активным. Этим мгновенно воспользовался Ян, заметно перебивавший соперника. В дело пошли фирменные комбинации из хуков по корпусу и голове, а одним из самых ярких эпизодов стал размашистый удар локтем с разворота. В один момент Жозе заметно зашатался, но не упал.

В четвёртом раунде в действиях Алдо стала всё больше заметна усталость. Он менее уверенно удерживал противника на дистанции и всё чаще пытался клинчевать. Бразилец очень силён в муай-тай, и можно было предположить, что в этом аспекте он будет превосходить россиянина. Однако на деле всё оказалось иначе. Ян очень здорово чувствовал себя в этой среде, а на выходе из захватов регулярно успевал отметиться несколькими попаданиями. Концовка вновь осталась за Петром, который сначала провёл серию из размашистых апперкотов, а затем эффектной подсечкой уложил Жозе на канвас и принялся атаковать из фулл-гарда.

Заключительный раунд обернулся настоящим кошмаром для прославленного ветерана. Уже в самом дебюте Ян уложил Алдо на настил эффектной подсечкой и принялся добивать его в партере. Бразилец находился под градом ударов, и уже спустя считаные секунды его лицо оказалось залито кровью. Несколько раз у рефери были все основания прекратить бойню, но Жозе не сдавался и продолжал обозначать если не активность, то как минимум сопротивление. Но за 1 минуту 36 секунд до гонга стало очевидно, что бороться он уже неспособен. Робертс прекратил избиение и объявил Петра новым чемпионом в легчайшем весе.

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Ян одержал 15-ю победу в карьере и седьмую подряд под эгидой UFC, став вторым в истории российским чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата. Он составил компанию Хабибу Нурмагомедову, который в апреле 2018-го забрал титул в лёгком весе. По окончании дуэли россиянин был предельно корректен и уважительно отзывался о своём визави.

«Знал, что это будет очень сильный соперник. Очень серьёзное противостояние. Поэтому не форсировали. Чуть-чуть отбил переднюю ногу, пришлось через боль драться. Не в своей стойке — левосторонней. Но спасибо всем огромное. Мы это сделали», — заявил Ян.

Российский спортсмен подтвердил, что его тренерский штаб рекомендовал ему не форсировать ход дуэли, а поначалу действовать вторым номером.

«Да, задача была поддавливать в первых раундах, но давать ему работать. А с третьей пятиминутки включиться. Так и получилось. Он подустал, и мы стали его разбирать», — добавил Ян.

Он поблагодарил свою супругу Юлию за поддержу и признался, что рождение второго ребёнка стало для него серьёзной мотивацией в преддверии титульной битвы.

«Хочу сказать огромное спасибо своей супруге. Она умничка у меня. Это очень мотивирует — когда у тебя незадолго до поединка родился сын. Спасибо всем за поздравления, всем моим болельщикам. Люблю, ценю, уважаю», — заключил Ян.