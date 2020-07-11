«Этот парень боксирует лучше Макгрегора»: тренер Яна о его интеллекте, стремлении быть первым и отношении к семье

От остальных спортсменов из ММА Петра Яна отличает его бойцовский интеллект. Об этом в интервью RT заявил тренер по боксу в клубе Tiger Muay Thai Джон Хатчинсон. По его словам, уже при первом знакомстве было понятно, что перед ним будущий чемпион. Наставник также рассказал о семье россиянина, объяснил, чем тот намерен удивить Жозе Алду, и сравнил Яна с экс-чемпионом UFC в полулёгком и лёгком весе Конором Макгрегором.

— Как началось ваше сотрудничество с Яном?

— Когда мы познакомились, я ещё не закончил боксёрскую карьеру. Потом поехал в Таиланд, где проводил тренировки по боксу для нескольких ребят. Однажды Пётр подошел ко мне и говорит: «Здравствуйте, тренер, мы можем поработать на лапах?» «Лапы?», — думаю я. В Англии или Ирландии их не так называют. Я сказал: «Без проблем». Что касается языкового барьера, он не особо говорил по-английски, а у меня сильный ирландский акцент. Мы оба улыбались и думали про себя: «Что он только что сказал?» Тогда я доработал с другим парнем и немного потренировал Яна. Мы отлично сработались и понимали друг друга без слов. Пётр — очень умный парень. Мы обменялись номерами, и он написал мне: «Тренер, когда снова занимаемся?». Кажется, тогда был его первый бой в UFC. Он повредил ногу, поэтому хотел поработать над боксированием. Так всё и началось.

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— Вы сразу поняли, что перед вами перспективный боец?

— Да, буквально с первого дня. Мы обходились без лишних слов. Нам вообще был не нужен язык, поскольку Пётр сообразительный. Очень быстрый и талантливый. Его боксерский стиль больше походил на любительский: он постоянно пружинил на ногах, а удары были слабее, чем могли бы быть. Тогда я дал ему несколько небольших советов. Вечером того же дня написал себе заметку: «Пётр Ян — будущий чемпион мира». Вчера я показал ему эту записку, чтобы напомнить, какой большой путь он проделал.

— Что отличает его от других бойцов?

—В первую очередь, это бойцовский интеллект. Он прекрасно умеет считывать противника — в ходе первого раунда ему уже всё становится понятно. Его упорство и настрой просто поражают. Ян работает без устали. Для любого соперника в октагоне — он настоящий кошмар. Повторюсь, у него очень сильный удар. Стоит ему точно и чисто попасть, и любой противник сразу сляжет.

— Вы сказали, что Пётр почти не общался во время вашей первой встречи. Со временем его уровень владения английским вырос?

— Это очень забавно, но в действительности он говорит по-английски лучше меня. Его последний бой проходил в Лас-Вегасе. В гостинице я подошёл к стойке регистрации, но из-за акцента меня просто не понимали, просили повторить.

Тогда Ян сказал: «Не волнуйтесь, тренер, у меня всё под контролем». И он заговорил с ними на идеальном английском. Он очень продвинулся в этом плане. Но временами мы прекрасно обходимся и без слов, жестами показывая друг другу, над чем работаем. Если ему требуется помощь, Саят Абдрахманов (менеджер Яна. — RT) или ещё кто-то может объяснить, но Пётр невероятно умён. Он всё схватывает на лету.

— Вы сами не пытались учить русский?

—Сначала выучил всего пару слов, но теперь мне всё чаще приходится общаться с поклонниками Петра и другими бойцами. Так что я собираюсь подтянуть свой уровень. Особенно учитывая, что Ян начал всерьез учить английский всего два месяца назад и уже добился невероятного прогресса. Он вдохновил меня на освоение нового языка.

— Каков Ян в обычной жизни, когда его не видят болельщики.

— Когда Пётр вне ринга, он очень сердечный человек, настоящий семьянин, готовый на всё ради своей семьи и друзей. Потрясающий человек. Большинство воспринимают его просто как бойца, но он по-настоящему скромный и вежливый человек.

— Значит, присутствие семьи ему только помогает?

— Да, без сомнения. Не стоит забывать, что поездки в тренировочный лагерь могут длиться достаточно долго и люди скучают по своим родным. В этот раз семья Петра приехала с ним, и это прекрасно, поскольку они так близки. Сын буквально ни на шаг от него не отходит. Помяните моё слово, этот мальчик ещё станет чемпионом мира.

— В UFC Яна часто преследуют травмы и другие неприятности. К какому из своих боёв он подошёл в наиболее оптимальной форме?

— Нельзя сказать, что мир когда-нибудь видел Яна в лучшей его форме, поскольку с каждым боем он становится всё лучше. Например, если говорить о поединке с Джимми Риверой. Люди забывают, что когда-то американца даже называли лучшим боксёром в UFC, лучшим рукопашником. Но в этом плане на фоне россиянина он смотрелся очень неважно. А ведь никто не знал о том, что всего за пару недель до боя Петра в Тайланде искусали ядовитые медузы. С какими только проблемами он не сталкивался, но таков его настрой. Поединок с Юрайей Фейбером был единственным, когда у него не было никаких травм или проблем со здоровьем. Он совершенствуется буквально день ото дня и это видно.

— Что мотивирует его, помогает добиваться успеха?

—Пётр не только талантлив, но и настроен на то, чтобы быть лучшим во всём, чем занимается. Например, мы подготовили новое упражнение на время. Так вот в первый же день он установил рекорд — где-то 52 прыжка за минуту. Потом кто-то этот результат побил, и на следующий день Ян улучшил новый рекорд на 14 прыжков. И так везде, не важно, будь то пробежки, или что ещё — в любом деле он должен быть первым.

— Что вы можете сказать о тактике Яна на бой с Алдо?

— Жозе ожидает, что Пётр всё время будет оказывать на него давление. Это так, но только он подойдёт к этому с умом и расстановкой, будет пружинить на носках, как в любительском боксе. Вроде того, как в бое с бразильцем держался Конор Макгрегор, пружиня и отступая на полшага. Это будет основным ключом к успеху. Кроме того, его козырем станут боксёрская подготовка, скорость, чувство времени и бойцовский интеллект.

— Вы как ирландец видите какие-нибудь параллели между стилями Яна и Макгрегора?

—Как я сразу написал в своих заметках, которые потом показал Петру: «Этот парень боксирует лучше, чем Макгрегор». Они похожи в своём умном подходе к боксированию. Что касается схватки с Жозе, то Яну мощи не занимать. Всегда напоминаю ему: «Не надо стремиться к быстрому нокауту. Тебе представится такая возможность, только сначала замани его в свою ловушку». Нам не обязательно сразу бросаться в бой, можно заставить Алдо поплатиться.

— Изменится ли у людей отношение к Яну после боя с Алдо?

— Думаю, после этого боя все заговорят о россиянине. Стили выигрывают схватки, и этот поединок буквально создан для Петра.