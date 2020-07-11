Тренер Яна по борьбе рассказал, какое прозвище дал Петру

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Джордж Хикман, тренер российского бойца смешанного стиля Петра Яна по борьбе, рассказал, какое прозвище дал своему подопечному.
Тренер Яна по борьбе рассказал, какое прозвище дал Петру
  • Reuters

«На протяжении своей карьеры в UFC Пётр и правда по большей части был не в идеальной форме. Проблемы с локтем, опять же. Но когда он здоров и находится на пике формы, когда ты видишь Петра Яна в лучшем его состоянии, это совершенно невероятно. Это что-то особенное. Настоящее шоу. Ведь я не зря прозвал его Шоу Петра Яна. Ты действительно не пожалеешь своих денег. Можно запастись попкорном и просто смотреть на искусного бойца, который любит своё дело», — сказал Хикман в интервью RT.

Ранее Хикман заявил, что никогда не видел Яна озлобленным или в дурном настроении.

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