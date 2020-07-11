Хикман: никогда не видел Яна озлобленным или в дурном настроении

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Джордж Хикман, тренер российского бойца смешанного стиля Петра Яна по борьбе, рассказал, какой его подопечный в повседневной жизни.
Хикман: никогда не видел Яна озлобленным или в дурном настроении
  • Reuters

«Наши с Петром занятия обычно начинаются со слов: «Здравствуйте, тренер». Он очень быстро загорается чем-то: скажем, если мы занимаемся борьбой или он ведёт спарринг или бой с тенью. Когда я стою перед ним с поднятыми руками, то вечно смеюсь вместе с Петром. Он любит от души посмеяться», — сказал специалист в интервью RT.

Он отметил, что каждый раз, когда видит Яна, тот очень позитивно настроен, так как ему очень нравятся тренировки и он воодушевлён перед ними.

«Он любит свою работу. Мы с Петром подходим к этому очень серьёзно, но в хорошем смысле. Я никогда не видел его озлобленным или в дурном настроении. Иногда спарринги становились чересчур ожесточёнными, но дальше этого не заходило. Ведь с кем бы я его ни ставил, по большей части он всегда брал верх», — заявил Хикман.

Ранее тренер Яна по борьбе заявил, что его поражают возможности Петра.

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