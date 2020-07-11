Тренер Яна по борьбе: возможности Петра просто поражают

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Джордж Хикман, тренер российского бойца смешанного стиля Петра Яна по борьбе, рассказал о способностях своего подопечного.
Тренер Яна по борьбе: возможности Петра просто поражают
  • Reuters

«Больше всего в Петре меня поразило его атлетическое телосложение — такое не часто увидишь. Я родом из США, и белые крепко сложенные парни там всегда очень бросаются в глаза. В своей жизни я встречал всего нескольких таких людей: мой друг детства, тренер из колледжа, в котором я учился, и Пётр. Если говорить непосредственно о телосложении, то он очень выделяется», — сказал специалист в интервью RT.

Он также отметил, что Ян быстро всему учится и умеет отлично соединить навыки борьбы и бокса воедино. 

«Если показать ему приём, то через неделю-другую он уже будет идеально его исполнять. Это его конёк: он всё схватывает на лету. Этим он для меня выделяется. Это касается всего: и бокса, и борьбы. То, как он выполняет силовые упражнения, набирая форму, — его возможности просто поражают. Он очень сбалансированный боец. В плане атлетической формы природа отлично его наградила», — добавил Хикман.

Ранее экс-чемпион UFC в легчайшем весе Генри Сехудо высказался о предстоящем бое Яна с Жлозе Алдо за вакантный титул.

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