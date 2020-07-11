Сехудо высказался о предстоящем бое Яна и Алдо

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Генри Сехудо высказался о предстоящем поединке между российским бойцом смешанного стиля Петром Яном и бразильцем Жозе Алдо за вакантный титул.

«Для протокола: я разрешаю этим двоим сразиться завтра ночью за звание второго лучшего в мире. Есть только один бесспорный олимпийский чемпион, чемпион в наилегчайшем весе и легчайшем весе, и его имя — Тройное С», — написал Сехудо в своём Twitter.

Титул чемпиона UFC в легчайшем весе стал вакантным после объявления Сехудо о завершении карьеры.

Бой между Яном и Алдо за вакантный пояс пройдёт в ночь с 11 на 12 июля на «Бойцовском острове» в Абу-Даби в рамках турнира UFC 251.

Ранее чемпион UFC в полулёгком весе Александр Волкановски дал прогноз на бой между Яном и Алдо.